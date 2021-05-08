الدوري الإسباني.. تعادل برشلونة يمنح ريال مدريد أفضلية في سباق اللقب (فيديو)

أصبح السباق إلى لقب الدوري الإسباني مفتوحا على مصراعيه بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد من دون أهداف في كامب نو، اليوم السبت، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، الذي يلتقي إشبيلية، غدًا الأحد، في المرحلة نفسها.

ويعني التعادل أن ريال مدريد صاحب المركز الثالث سيصعد للصدارة إذا هزم إشبيلية رابع الترتيب، غدًا الأحد، بالتساوي مع أتلتيكو، لكن النادي الملكي سيتفوق في المواجهات المباشرة قبل 3 جولات على النهاية.

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجوميًا بشكل واضح، وكاد يتقدم لكن حارس برشلونة تألق في الدفاع عن شباك برشلونة، كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة “لا تزال الأوراق مختلطة والدوري مفتوح. ثلاث مباريات عدد كبير حتى إذا كنا نعرف أن مصيرنا ليس بأيدينا”.

وأضاف “أي شيء قد يحدث وأود أن أعرف إن كان يوجد فريق آخر في المسابقة فاز بأربع مباريات متتالية. هذا شيء فعلناه نحن فقط. إذا فزنا بالمباريات الثلاث المتبقية أعتقد أننا سنتوج باللقب. سنقاتل حتى النهاية حتى إذا لم نحقق ما كنا نحتاجه”.

كان الزوار الطرف الأفضل في الشوط الأول، وتدخل حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن مرات عدة للحفاظ على نظافة شباكه.

وألغِي هدف مدافع برشلونة البديل رونالد أراوخو بداعي التسلل بعد الاستراحة عندما تحسن الفريق الكتالوني، وفشل الفريقان في الوصول للشباك ليحصل ريال مدريد على أفضلية في الموسم المتقلب.