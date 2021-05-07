دبلوماسي مصري سابق: متفائل بنجاح المحادثات بين مصر وتركيا لهذه الأسباب (فيديو)

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إنه يأمل في أن تواصل مصر وتركيا المسار الإيجابي للمحادثات بينهما.

وكان بيان مصري تركي مشترك قال، أمس الخميس، إن جولة المشاورات الاستكشافية بين البلدين في القاهرة كانت “صريحة ومعمقة”.

وأضاف البيان أن “المناقشات تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

وقال بيومي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن يشعر بتفاؤل إزاء التوصل إلى نتائج إيجابية للمحادثات، بسبب وجود الكثير من المصالح الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط البلدين.

وذكر بيومي أن هناك الكثير من القضايا التي يجب حلها في البداية، مثل المعارضة المصرية الموجودة في تركيا وعدد من القضايا الإقليمية مثل ليبيا وسوريا والعراق بالإضافة إلى ملف الطاقة في شرق المتوسط.

ورحب بيومي بأي دور تركي محتمل فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

من جهته قال الدكتور أحمد أويصال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إنه يرى نتائج إيجابية للجولة الأولى من المباحثات.

وذكر للجزيرة مباشر أن التعاون بين البلدين يسهم في حل المشاكل في المنطقة، مضيفا أن التطورات الإيجابية في ليبيا والتهدئة والحوار السياسي هناك هو لمصلحة الطرفين.

وقال إن هناك حاجة ومصلحة مشتركة للتعاون بين البلدين في قضايا كثيرة في المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن هناك رؤية مشتركة بين الجانبين في هذا الشأن.

وأضاف أن من الممكن تجاوز الخلاف بشأن القضايا السياسية التي تعيق حدوث تقدم في تطور العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن أنقرة لن تطرد أو تسلم أي فرد من المعارضة المصرية إلى السلطات في القاهرة.