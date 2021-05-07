فضيحة في الصين.. العثور على 160 حيوانا أليفا في وضع مأساوي مرسلة بالبريد (فيديو)

اتخذ شغف بعض الشباب الصينيين بعلب المفاجآت الغامضة شكلا مأساويا، إذ عُثر مؤخرا على 160 حيوانا محتجزا داخل طرود بريدية كان بعضها نافقا بسبب الاختناق.

وعثر متطوعون في ملجأ “أيزيجيا” المحلي للحيوانات على الأقفاص المرسلة بالبريد داخل حافلة تابعة لشركة “زي تي أو” للخدمات اللوجستية في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين.

وتتلقى الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة متابعة خاصة من أطباء بيطريين، بحسب ما أعلنت الشركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي هناك أمس الخميس.

وحول الحادثة كتبت شركة اللوجستيات أن الحافلة التي عُثر فيها على الحيوانات “كانت تضج بأصوات النباح والمواء، وبما أن باب الشاحنة كان مغلقا، فلم يكن يدخل الهواء على الإطلاق وكان مصير الحيوانات الحتمي هو الاختناق”.

وأوضحت الشركة أن “الكثير من الكلاب والهررة الصغيرة كانت قد نفقت بالفعل أو تنازع الموت”، فيما قدمت اعتذارها عن الحادثة موضحة أن الحيوانات كانت مرسلة داخل أقفاص بواسطة مواقع للتجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن فرعها في تشنغدو المسؤول عن عمليات التوصيل سيجري “تحقيقا داخليا شاملا” كما سيخضع الموظفون إلى “تدريب على قواعد السلامة”.

وأثارت الحادثة فضيحة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث يُمنع بحكم القانون تسليم الحيوانات داخل أقفاص مرسلة بالبريد.

غير أن البلاد تشهد منذ سنوات ظاهرة “علب المفاجآت”، والتي تقوم على شراء هدية عبر الإنترنت لا يُعرف مضمونها وغالبا ما تحوي لعبة. وفي 2019، قُدّرت قيمة هذه السوق بحوالى 1.2 مليار دولار، وفق شركة “تشيانجان إنتليجنس” لدراسات السوق.

وقالت إحدى مستخدمات شبكة “ويبو”، وهي النظير الصيني لـ”تويتر”، إنها رأت طردا غامضا يحوي كلبا أو هرا يباع بسعر لا يتعدى دولارا واحدا عبر الإنترنت.

وانتشر وسم خاص عن هذا الموضوع على نطاق واسع، إذ تخطت مشاهداته عبر “ويبو” 420 مليونا حتى صباح الجمعة، وسط دعوات كثيرة لمقاطعة الجهات الضالعة في هذه الفضيحة.