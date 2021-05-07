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رغم أزمة حي الشيخ جراح.. مسؤولون عرب على مأدبة إفطار إسرائيلية (فيديو)

مأدبة إفطار في إسرائيل جمعت شخصيات ومسؤولين عرب (تويتر)
مأدبة إفطار في إسرائيل جمعت شخصيات ومسؤولين عرب (تويتر)
7/5/2021-|آخر تحديث: 7/5/202101:57 PM (مكة المكرمة)

بينما يواجه أهالي حي الشيخ جراح بالقدس خطر التهجير من بيوتهم والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي عن استضافته لمأدبة إفطار رمضانية بحضور مسؤولين عرب.

ونشر أشكينازي، الأربعاء، في تغريدة على تويتر مجموعة صور أظهرت استضافته لعدد من وزراء الخارجية العرب وكتب معلقا “كان من دواعي سروري أن أستضيف هذا المساء سفراء، علماء دين، شخصيات عامة وموظفي وزارة الخارجية المسلمين لمأدبة إفطار رمضانية”.

وأضاف “شهر رمضان هو شهر السلام، ولقد أحضرت السنة الأخيرة معها نقطة ضوء للسلام في الشرق الأوسط”.

وتابع “كلي أمل أن ينضم خلال السنوات المقبلة المزيد من السفراء من دول أخرى على مائدة الإفطار التي تقيمها الوزارة”.

وختم أشكينازي سلسلة تغريداته قائلا “أتقدم بجزيل الشكر لصديقي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، ولصديقي وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، على مشاركتهما في الإفطار من أبوظبي والبحرين، رمضان كريم”.

بدورها نشرت عضو الكنيست روث واسيرمان لاندي عبر حسابها في تويتر صورة برفقة السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، وكتبت “يشرفني أن ألتقي بسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وفي سياق متصل تداول مدونون على منصات التواصل مقطع فيديو لإعلان يروج للسياحة في إسرائيل أسفل أحد الأبراج في الإمارات، وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وزارة السياحة الإسرائيلية هي التي أطلقت حملة دعائية في دبي لتشجيع السياح الإماراتيين للقدوم إلى إسرائيل.

وقارن مدونون بين هذا الموقف والتضامن العربي الواسع مع أهالي القدس فيما يخص أزمة حي الشيخ جراح وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين برعاية الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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