رغم أزمة حي الشيخ جراح.. مسؤولون عرب على مأدبة إفطار إسرائيلية (فيديو)

بينما يواجه أهالي حي الشيخ جراح بالقدس خطر التهجير من بيوتهم والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي عن استضافته لمأدبة إفطار رمضانية بحضور مسؤولين عرب.

ونشر أشكينازي، الأربعاء، في تغريدة على تويتر مجموعة صور أظهرت استضافته لعدد من وزراء الخارجية العرب وكتب معلقا “كان من دواعي سروري أن أستضيف هذا المساء سفراء، علماء دين، شخصيات عامة وموظفي وزارة الخارجية المسلمين لمأدبة إفطار رمضانية”.

وأضاف “شهر رمضان هو شهر السلام، ولقد أحضرت السنة الأخيرة معها نقطة ضوء للسلام في الشرق الأوسط”.

وتابع “كلي أمل أن ينضم خلال السنوات المقبلة المزيد من السفراء من دول أخرى على مائدة الإفطار التي تقيمها الوزارة”.

1/3

This evening I was delighted to host Ambassadors, religious and community leaders as well as Muslim MFA staff for an #Iftar meal at the end of the #Ramadan day's fast. pic.twitter.com/mvqNGeZnFQ

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 5, 2021