رغم أزمة حي الشيخ جراح.. مسؤولون عرب على مأدبة إفطار إسرائيلية (فيديو)

بينما يواجه أهالي حي الشيخ جراح بالقدس خطر التهجير من بيوتهم والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي عن استضافته لمأدبة إفطار رمضانية بحضور مسؤولين عرب.

ونشر أشكينازي، الأربعاء، في تغريدة على تويتر مجموعة صور أظهرت استضافته لعدد من وزراء الخارجية العرب وكتب معلقا “كان من دواعي سروري أن أستضيف هذا المساء سفراء، علماء دين، شخصيات عامة وموظفي وزارة الخارجية المسلمين لمأدبة إفطار رمضانية”.

وأضاف “شهر رمضان هو شهر السلام، ولقد أحضرت السنة الأخيرة معها نقطة ضوء للسلام في الشرق الأوسط”.

وتابع “كلي أمل أن ينضم خلال السنوات المقبلة المزيد من السفراء من دول أخرى على مائدة الإفطار التي تقيمها الوزارة”.

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This evening I was delighted to host Ambassadors, religious and community leaders as well as Muslim MFA staff for an #Iftar meal at the end of the #Ramadan day's fast. pic.twitter.com/mvqNGeZnFQ — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 5, 2021

وختم أشكينازي سلسلة تغريداته قائلا “أتقدم بجزيل الشكر لصديقي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، ولصديقي وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، على مشاركتهما في الإفطار من أبوظبي والبحرين، رمضان كريم”.

بدورها نشرت عضو الكنيست روث واسيرمان لاندي عبر حسابها في تويتر صورة برفقة السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، وكتبت “يشرفني أن ألتقي بسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة”.

An honour to meet His Excellency the Ambassador of the UAE. pic.twitter.com/Hn0hxdlAgH — Ruth Wasserman Lande (@rutilande) May 5, 2021

وفي سياق متصل تداول مدونون على منصات التواصل مقطع فيديو لإعلان يروج للسياحة في إسرائيل أسفل أحد الأبراج في الإمارات، وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وزارة السياحة الإسرائيلية هي التي أطلقت حملة دعائية في دبي لتشجيع السياح الإماراتيين للقدوم إلى إسرائيل.

وزارة السياحة الإسرائيلية أطلقت حملة دعائية في دبي لتشجيع السياحة الإماراتية إلى إسرائيل. تعالوا زورونا! https://t.co/7fO6JxO8sb — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 6, 2021

وقارن مدونون بين هذا الموقف والتضامن العربي الواسع مع أهالي القدس فيما يخص أزمة حي الشيخ جراح وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين برعاية الاحتلال الإسرائيلي.