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ماكينة تختصر إعداد البيتزا الإيطالية الطازجة إلى 3 دقائق (فيديو)

7/5/2021-|آخر تحديث: 7/5/202104:59 PM (مكة المكرمة)

بعد أكثر من مئة عام على ابتكار الإيطالي “رافايلي إسبوزيتو” الذي كان يقيم بمدينة نابولي أشهر أنواع البيتزا في القرن التاسع عشر، ظهرت في العاصمة روما ماكينة جديدة يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في ثلاث دقائق فحسب.

وبإمكان المشترين الذين يستخدمون ماكينة (مستر جو بيتزا) الاختيار من أربعة أنواع تتراوح تكلفتها بين 4.5 و6 يورو- يعادل (5.2 و7.2 دولار) ويمكن للماكينة عجن وتجهيز المكونات على سطح البيتزا بينما يشاهدها المشترون أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية صغيرة.

تباين الآراء

وتباينت آراء العملاء تجاه الماكينة، وهي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات في روما، إذ قال البعض إنها “مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك” بينما قال آخرون إنها مريعة.

وقال كلاوديو زامبيجا، وهو من أرباب المعاشات، “تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها”.

أما فابريتسيا بوجيسا، وهي من أهل نابولي وتدرس بالجامعة في روما، فلم تعجبها البيتزا الآلية وقالت إن مذاقها أقرب إلى “البيادينا” وهو نوع من الخبز الناعم رقيق السُمك مشهور في شمال إيطاليا.

وقالت “لا بأس بها، لكنها ليست بيتزا”.

وستواجه ماكينة (مستر جو بيتزا) منافسة شديدة ولو في موقعها الحالي على الأقل، إذ يوجد بالقرب منها مطعم يقدم بيتزا نابولي ويستخدم فرنا حجريا تقليديا.

المصدر : رويترز

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