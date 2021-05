تويتر تتيح للمستخدمين دفع أموال لحساباتهم المفضلة

قدمت شركة تويتر أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، الخميس، في بيان منها “أنها المرحلة الأولى من خطتنا لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال”.

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحفيين وخبراء ومنظمات غير حكومية. غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضافت الشبكة “أنتم من تديرون المحادثات عبر تويتر ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب”.

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم “إكراميات” بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل “باي بال” و”فينمو” و”باتريون”. ولن تتقاضى “تويتر” أي عمولة عن هذه الأموال.

Now you can do more to support the many amazing voices who add to the conversation on Twitter –– send them tips.

You can send someone a tip through several payment services by tapping the new Tip Jar icon on their profile, testing on Android and iOS. https://t.co/oSrfY2sJ8b

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 6, 2021