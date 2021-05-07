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بسبب “مواقف عدائية”.. المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (غيتي)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (غيتي)
7/5/2021-|آخر تحديث: 7/5/202104:28 PM (مكة المكرمة)

استدعى المغرب سفيرته في ألمانيا، زهور العلوي، للتشاور بسبب ما قالت إنه “مواقف عدائية” تنتهك المصالح العليا للمملكة تتعلق تحديدا بقضية الصحراء المغربية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

وقال بيان للحكومة المغربية، الخميس، إن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم، أواخر ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، بالموازاة مع استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لم تتلق إخطارا مسبقا بخطوة استدعاء السفيرة مشيرة إلى أنها لا يمكنها فهم الاتهامات في البيان الصادر عن الوزارة المغربية وأنها طلبت إيضاحا.

ويأتي قرار السلطات المغربية بعد أسابيع من إعلانها مطلع مارس/آذار تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط، بسبب “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

أسباب أخرى

وإلى جانب قضية الصحراء المغربية فسرت الخارجية استدعاء سفيرة المملكة من برلين أيضا “بمحاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب”.

وذكرت الوزارة خصوصا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين العام الماضي.

وكان المغرب قد احتضن ابتداء من خريف عام 2020 عدة جولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية آنذاك، انتهت بإعلان التوصل إلى توافق حول توحيد المناصب السيادية.

كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية “بالتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”.

وتعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1.9 مليار يورو وواردات تناهز 1.3 مليار.

المصدر : وكالات

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