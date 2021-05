الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفارم” الصيني (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الصيني ضد (كوفيد-19)، وهو اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، وذلك في تعزيز لسعي الصين إلى دور كبير في حملات التطعيم بالعالم.

وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحيْن صينييْن مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة العالمية.

وهذه هي المرة الأولى أيضا التي توافق فيها منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح صيني لأي مرض معدٍ.

وإدراج لقاح على قائمة الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية إشارة للجهات الوطنية المختصة إلى أن المنتج آمن وفعال، ويسمح ذلك للقاح أيضًا بأن يصبح من بين لقاحات كوفاكس وهو برنامج عالمي لتقديم اللقاحات إلى الدول الفقيرة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إيجاز صحفي “بعد ظهر اليوم أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارىء للقاح سينوفارم الذي تنتجه بيجين، ما يجعله سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة”.

