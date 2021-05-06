كورونا يعصف بالهند.. 4 آلاف وفاة وأكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة (فيديو)

سجلت الهند اليوم أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3 آلاف و980 حالة وفاة، وهو مستوى قياسي.

وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل أكثر من 412 ألف حالة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى أكثر من 230 ألف وفقا لبيانات وزارة الصحة.

ويقول خبراء طبيون إن الأعداد الفعلية قد تكون بين خمسة وعشرة أضعاف الحصيلة الرسمية.

والعاصمة نيودلهي من ضمن المدن الأكثر نكبة بالجائحة، لكن في المناطق الريفية التي يقطنها قرابة 70% من سكان الهند يفرض النقص في مرافق الصحة العامة المزيد من التحديات.

وتزامنت زيادة الإصابات مع انخفاض كبير في معدل التطعيم ضد المرض بسبب مشكلات في الإمداد والتسليم، على الرغم من أن الهند منتج كبير للقاحات.

أمريكا توافق على مغادرة موظفيها

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن أفراد عائلات الموظفين الأمريكيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.

واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس كورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين من السفر إلى الهند وقالت إنه يجب منح الأولوية في الرحلات التجارية المتاحة لمن يرغبون في مغادرة الهند.

46% من الإصابات وربع الوفيات

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الهند سجلت 46% من الإصابات العالمية الجديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي إلى جانب ربع الوفيات.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الهند، التي تشمل السلالة الهندية الشديدة العدوى، إلى امتلاء أسرة المستشفيات وتدفق الجثث على المشارح والمحارق، وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومواقف السيارات وهم ينتظرون سريرا شاغرا في مستشفى أو اسطوانة أكسجين.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الأوبئة إن 5.7 مليون حالة إصابة سُجلت على مستوى العالم الأسبوع الماضي وأكثر من 93 ألف وفاة، وسجلت الهند وحدها 2.6 مليون حالة إصابة جديدة بزيادة بنسبة 20% عن الأسبوع السابق.

وتستند البيانات إلى الإحصاءات الرسمية ما يعني أن النسبة قد تكون أعلى بكثير إذ يعتقد العديد من الخبراء أن عددا كبيرا من الإصابات والوفيات لا يُسجل وسط الضغوط الكبيرة على النظام الصحي.

وتجاوزت الهند يوم الإثنين حاجز 20 مليون حالة إصابة لتصبح ثانية دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة، ويمثل سكان الهند نحو 18% من إجمالي سكان العالم.