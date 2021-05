يعود لـ 78 ألف عام.. اكتشاف أقدم قبر في أفريقيا لرضيع عمره 3 سنوات (صور)

أفاد باحثون باكتشاف أقدم دفن بشري معروف في أفريقيا يعود لرفات طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات مع ساقيه مطويتين بعناية على صدره الصغير في مقبرة ترابية تعود إلى 78 ألف عام.

كانت الحفرة الواقعة في مجمع كهوف على طول ساحل كينيا، مجرّدة من الزخارف أو القرابين أو المنحوتات الطينية التي يمكن العثور عليها في مقابر العصر الحجري الأحدث في المنطقة، بحسب ما قال باحثون في مجلة “نيتشر” العلمية.

لكن “متوتو” التي تعني الطفل في اللغة السواحيلية، كان ملفوفا في كفن مع رأسها أو رأسه على ما يعتقد أنه وسادة، مما يشير إلى أن المجتمع ربما كان يقوم بشكل من أشكال الطقوس الجنائزية.

This week on the Nature cover: Interred in Africa. Remains represent the continent’s earliest known burial of a modern human. Browse the issue here: https://t.co/QL3NutlvPD pic.twitter.com/yAadk3AKSG

— Nature (@nature) May 5, 2021