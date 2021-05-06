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للترويج لخطته الاقتصادية.. بايدن يفاجئ الزبائن داخل مطعم مكسيكي (فيديو)

6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202104:00 PM (مكة المكرمة)

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زبائن وملاك مطعم مكسيكي بزيارة غير متوقعة، وطلب بعض الشطائر في خطوة يرمي من خلالها إلى الترويج لخطته الداعمة للاقتصاد الأمريكي.

وقام الرئيس الأمريكي يوم، أمس الأربعاء، بزيارة قصيرة لمطعم مكسيكي في واشنطن وطلب شطائر “تاكوس” و”كيزادياس” بهدف الترويج للخطة الاقتصادية التي طرحها.

وفاجأ بايدن الموجودين في مطعم “تاكيريا لاس جيميلاس” بحضوره غير المتوقع إلى المكان الذي قصده بهدف الترويج لـ”صندوق إنعاش المطاعم”.

ويرمي هذا الصندوق الذي ضخت فيه واشنطن مبلغ 28 مليار دولار، إلى دعم أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال غوش فيليبس وهو أحد مالكي المكان، لموقع “دي سي إيتر” إن بايدن طلب أربع شطائر “تاكوس” وشطيرتي “كيزادياس”.

وتوجه الرئيس الأمريكي لفريقه لحظة مغادرة المكان، مازحا بالقول “هذه التاكوس خاصتي”.

وأبدت نائبة الرئيس كامالا هاريس دعمها لخطة الإنعاش الاقتصادي من خلال محطة لها داخل مكتبة أثناء زيارة إلى مدينة “بروفيدانس” بولاية “رود أيلاند”.

المصدر : وكالات

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