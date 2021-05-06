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صور بأحدث التقنيات تنشر لأول مرة لمقام النبي إبراهيم

مقام إبراهيم كان يقف عليه النبي إبراهيم حين ارتفع بناء الكعبة عن مستوى قامته (مواقع التواصل)
مقام إبراهيم كان يقف عليه النبي إبراهيم حين ارتفع بناء الكعبة عن مستوى قامته (مواقع التواصل)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202112:52 PM (مكة المكرمة)

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، صوراً نادرة ملتقطة بتقنية حديثة، لمقام النبي إبراهيم.

ومقام إبراهيم هو حَجَر رخو من نوع حجر الماء لونه بين البياض والسواد والصفرة، وكان يقف عليه إبراهيم عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة عن مستوى قامته. وهو مربع الشكل وطوله حوالي نصف متر.

ويشرع للطائف أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف، لقوله تعالى: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”.

كما نشرت رئاسة شئون الحرمين صورًا شديدة الوضوح أيضا للحجر الأسود باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وتقنية (Focus Stack Panorama) يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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