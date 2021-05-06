صور بأحدث التقنيات تنشر لأول مرة لمقام النبي إبراهيم

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، صوراً نادرة ملتقطة بتقنية حديثة، لمقام النبي إبراهيم.

ومقام إبراهيم هو حَجَر رخو من نوع حجر الماء لونه بين البياض والسواد والصفرة، وكان يقف عليه إبراهيم عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة عن مستوى قامته. وهو مربع الشكل وطوله حوالي نصف متر.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير. * وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) pic.twitter.com/sTzz3MgEI5 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 5, 2021

ويشرع للطائف أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف، لقوله تعالى: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”.

كما نشرت رئاسة شئون الحرمين صورًا شديدة الوضوح أيضا للحجر الأسود باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وتقنية (Focus Stack Panorama) يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.