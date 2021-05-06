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شاهد: تشلسي يصعق ريال مدريد بثنائية ويصعد لنهائي دوري الأبطال

5/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202101:00 AM (مكة المكرمة)

واصل نادي تشلسي الإنجليزي حلمه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل لنهائي المسابقة القارية بعد فوزه 2- صفر على ضيفه ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل منهما ليفوز تشلسي بمجموع المباراتين 3-1.

ووضع الألماني تيمو فيرنر، الذي عانى من موسم أول صعب في تشلسي، النادي اللندني في المقدمة في الدقيقة 28 بعد تمريرة بينية من نغولو كانتي لزميله كاي هافرتس الذي سدد في العارضة من وضع انفراد ليتابعها مواطنه فيرنر برأسه في الشباك الخالية.

وسنحت لتشلسي عدة فرص للتهديف خلال الشوط الثاني، لكن تسديدة وميسون ماونت في الدقيقة 86 حسمت الفوز والتأهل لتشيلسي.

الهزيمة بادية على لاعبي ريال مدريد فيما يحتفل لاعبو تشلسي بالتأهل (رويترز)

وتوج تشلسي باللقب القاري عام 2012، وسيكون هذا هو أول نهائي له منذ تتويجه.

وتأهل ريال مدريد، بطل أوربا 13 مرة، إلى دور النهائي في آخر ثلاث مرات يصعد فيها لهذا الدور.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي اجتاز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيكون النهائي في إسطنبول، في 29 مايو/أيار الماضي، هو ثالث نهائي إنجليزي خالص بدوري الأبطال، بعدما توج مانشستر يونايتد باللقب عام 2008 بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في النهائي الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو، وكذلك عقب فوز ليفربول بالبطولة عام 2019، إثر تغلبه 2-1 على توتنهام هوتسبير في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويستضيف مانشستر سيتي تشلسي، السبت المقبل، ضمن الدوري الإنجليزي.

وأطاح تشلسي بمانشستر سيتي من الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه 1- صفر في آخر مواجهة جرت بينهما، في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وسيخوض المدرب الألماني توماس توخيل ثاني نهائي بدوري أبطال أوربا على التوالي بعد خسارته مع فريقه السابق باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني الموسم الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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