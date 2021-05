بعد تحفظه.. ماكرون يقتفي أثر بايدن ويعلن تأييده لرفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن “تأييده التام لرفع الملكية الفكرية” عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد أن كان متحفظا حتى الآن، غداة إعلان للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا المعنى.

وأعلن الرئيس الفرنسي لدى افتتاح أكبر مركز تلقيح في باريس “نعم علينا بالطبع جعل هذا اللقاح فائدة عامة عالمية”، مشددا على أن الأولوية على المدى القصير هي “التبرع بالجرعات” و”الإنتاج بالتعاون مع الدول الأكثر فقرا”.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، قال ماكرون إنه يعارض الرفع الفوري للملكية الفكرية، موضحًا أن الموضوع كان يتعلق بنقل التكنولوجيا.

وأضاف “ما قلته ببساطة وهو واقع هو أن ثمة إقبال كبير اليوم ما يجعل من الصعب الوصول إلى اللقاح”، بينما قال الاتحاد الأوربي أيضًا إنه “مستعد لمناقشة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات ضد فيروس كورونا”.

وتابع “يمكنهم نقل الملكية الفكرية إلى شركات تصنيع الأدوية في أفريقيا”.

وقال “هدفنا سيكون هو نقل التكنولوجيا والمعرفة بحيث تكون هناك منصات تنتج مثل هذه اللقاحات في أفريقيا”.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إن الإتحاد الأوربي مستعد لمناقشة الاقتراح الأمريكي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

