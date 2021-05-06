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يتسع لآلاف المصلين.. افتتاح أحد أضخم مساجد فلسطين بتمويل قطري وسط الضفة الغربية (فيديو)

"مسجد قطر" في الضفة الغربية أقيم على مساحة 8400 متر مربع ويتسع لحوالي 3000 مصلٍ (الجزيرة مباشر)
"مسجد قطر" في الضفة الغربية أقيم على مساحة 8400 متر مربع ويتسع لحوالي 3000 مصلٍ (الجزيرة مباشر)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202109:05 PM (مكة المكرمة)

افتتح في مدينة روابي الفلسطينية وسط الضفة الغربية، أمس الأربعاء (مسجد قطر)، الذي يعد أحد أضخم المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى الافتتاح عبر احتفالية حضرها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ووفد قطري، ومشاركة مفتي القدس الشيخ محمد حسين، وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية فلسطينية.

وفي كلمة له خلال افتتاح المسجد عبّر رئيس الحكومة الفلسطينية اشتية عن اعتزازه بتشييد “مسجد قطر”، ومباركته للقائمين عليه.

واعتبر أن تسمية (مسجد قطر) لها رمزية كبيرة تظهر قوة الروابط بين فلسطين وباقي الدول العربية.

ويتسع مسجد قطر، الذي شيد بتمويل قطري، لأكثر من 2500 مصلٍ، وتبلغ المساحة الإجمالية لطوابقه الخمسة 8 آلاف متر مربع.

ويتميز المسجد بتصميمه المستوحى من أنماط العمارة العربية الإسلامية التاريخية، والمتأثر بفن عمارة المساجد في الفترة الأموية.

وزُيّن المسجد بآيات بينات من القرآن الكريم التي نقشت على قبّته بخط عربي أنيق.

وتعد مدينة روابي أكبر مشروع سكني شيّد على يد القطاع الخاص الفلسطيني.

وقال مؤسس مدينة روابي بشار المصري في كلمة له، إن المسجد شيّد بدعم قطري، وتم إنجاز تصميمه في قطر، وبنته سواعد فلسطينية.

ولفت إلى أن المسجد يتميز أيضا بسجاده الفاخر المصنوع بتركيا، وأبوابه المزخرفة التي صنعت في المغرب.

وثمّن بشارالمصري الدعم القطري في بناء مختلف المرافق الحيوية في مدينة روابي.

وأعقب حفل الافتتاح، إقامة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد.

يذكر أن دولة قطر قامت خلال السنوات الماضية بالعديد من المشروعات لسكان الأراضي الفلسطينية، وتنوعت بين المشاريع الصحية والإغاثية والتنموية، وشملت بناء المساجد والمشافي والمدارس، بالإضافة إلى المشاريع التي تسهم في دعم الأسرة الفلسطينية اقتصاديا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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