الرئيس العراقي: استضفنا أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، إن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.

ولم يكشف صالح، خلال مقابلة بثت مباشرة على شبكة الإنترنت، عن أي تفاصيل بشأن المحادثات أو تأريخها أو مدى ما وصلت إليه.

وأضاف الرئيس العراقي أن “المحادثات السعودية والإيرانية مستمرة ومهمة، ومن المهم أن يلعب العراق دورا مع الجهات الإقليمية”.

وذكر صالح أن “أمام العراق تحدٍ طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، كما نواجه توترات إقليمية، ونرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة، والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة”، مؤكدا أنه لا يريد أن “يتحول العراق إلى ساحة صراعات”.

وأشار إلى أن “أغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في المنطقة لبناء عراق مستقر ومزدهر”.

وقالت تقارير إعلامية أن بغداد استضافت محادثات بين مسؤولين من السعودية وإيران، مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وقبل أيام، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن إيران دولة جارة، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون علاقتها طيبة ومميزة مع إيران بما يخدم مصالح البلدين.

وذكر ولي العهد السعودي أن الرياض تسعى مع شركائها لحل ما وصفها بالإشكاليات القائمة مع طهران حول بعض القضايا.

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران عام 2016 إثر اعتداء محتجين على السفارة السعودية في طهران.