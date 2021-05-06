الرئيس البرازيلي يلمح إلى أن الصين صنعت فيروس كورونا لشن “حرب كيميائية”

ألمح الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى أن فيروس كورونا المستجد تم صنعه داخل “مختبر” من قبل الصين، لشن “حرب كيميائية وبكتريولوجية”.

وقال الزعيم اليميني المتطرف خلال حفل رسمي في برازيليا، الأربعاء، “إنه فيروس جديد، لا أحد يعرف ما إذا كان قد صٌنِع في مختبر، أم أنه ظهر لأن إنسانا ابتلع حيوانا ما كان ينبغي ابتلاعه”.

وأضاف أن “الجيش يعرف ما هي الحرب الكيميائية والبكتريولوجية. ألسنا في حرب جديدة؟ وما هي الدولة التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟”.

ولم يُسمّ بولسونارو الصين مباشرة، لكن هذه الدولة الآسيوية التي انطلقت منها الجائحة، هي البلد الوحيد العضو في مجموعة الدول العشرين التي شهدت نموا في 2020 بلغ (+2,3%).

وأصيب بولسونارو بالفيروس في يوليو/تموز الماضي، وتعافى بعد عشرين يوما من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

دفن أحد ضحايا كورونا في ماناوس البرازيلية (رويترز)

وكان أحد أبناء بولسونارو، النائب إدواردو بولسونارو تحدث في وقت سابق عن نظرية المؤامرة هذه، واتهم في مارس/آذار 2020 الصين بـ “إخفاء” معلومات حول الفيروس. حتى إنه ذهب إلى حد مقارنة الأمر بـ”الديكتاتورية السوفياتية” التي أخفت في البداية حجم كارثة تشيرنوبيل النووية في 1986، وهو ما أثار رد فعل قوي للغاية من جانب السلطات الصينية.

وتواجه الدولة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة موجة إصابات قوية، حيث أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في بالإضافة إلى 2811 حالة وفاة جديدة.

وسجلت البرازيل في المجمل ما يقرب من 15 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 414399 وفاة طبقا لبيانات وزارة الصحة.