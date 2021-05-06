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كيف يعرف الإنسان أن الله راضٍ عنه أم غاضب عليه؟ (فيديو)

الداعية الإسلامي أكرم كساب يؤكد أن معرفة الإنسان برضى الله عنه يتحدد من خلال تمسكه بالقرآن الكريم ( الجزبرة مباشر)
الداعية الإسلامي أكرم كساب يؤكد أن معرفة الإنسان برضى الله عنه يتحدد من خلال تمسكه بالقرآن الكريم ( الجزبرة مباشر)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202110:25 PM (مكة المكرمة)

قال الداعية الإسلامي الدكتور أكرم كساب إن علاقة الإنسان بالخالق يجب ان تخضع لمبدأ “أين يجد الإنسان نفسه: هل مع أهل التقوى والمغفرة، أم مع أهل الكفر والعصيان؟ وهل هذا الإنسان يقوم بواجباته الدينية كما هي منصوص عليها في القرآن والسنة أم العكس؟”.

وأضاف كساب خلال مشاركته في برنامج (أيام الله) على شاشاة الجزيرة مباشر أن الإنسان المسلم في طريقه إلى الله يجد الكثير من المعاني مما كشف عنه العالم الصوفي أبي عطاء الله السكندري حين قال “إذا أردت أن تعرف مقامك، فاعرف فيما أقامك”.

وتابع كساب “إذا أراد المسلم أن يعرف مدى رضى الله عليه، فيجب أن يعرض نفسه على  كتاب الله وسنة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي كان خلقه القرآن”.

وشدد الداعية الإسلامي على أن صفات العباد المؤمنين الذين يسعون لإرضاء الخالق في الحياة الدنيا والسيرعلى هدي نبيه، موجودة في سورة آل عمران، وهم الذين وصفوا بـ”الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”.

وتابع كساب “هذه الآية الكريمة إلى جانب آيات أخرى في القرآن تختزل صفات المؤمنين التقاة الذين يسعون لنيل رضى الله في الدينا والآخرة”.

واعتبر كساب أن الإنسان مجبول على الخطأ وقدره في الحياة الدنيا أن يخطيء ويرتكب الذنوب.

واضاف “على الإنسان أن يعي جيدا بأنه مذنب وسيذنب، لكن مطلوب منه أيضا التوبة النصوح التي تجُب ما قبلها من السيئات والذنوب والمعاصي”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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