بسبب كورونا.. انسحاب وزير الخارجية الهندي من اجتماعات مجموعة السبع بلندن

انسحب وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جيشنكار، من اجتماعات مجموعة السبع التي تعقد في لندن اليوم الأربعاء بسبب احتمال إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن جيشنكار أنه سيشارك في المحادثات عبر الإنترنت بعدما خالط مصابين محتملين بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بريطاني “اثنان من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن”.

وأوضح المسؤول “أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود”.

A cyber participation at the G7 Foreign Ministers’ Meeting.

So far, yet so near. pic.twitter.com/kjxqi5mwNx

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021