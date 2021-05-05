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بسبب كورونا.. انسحاب وزير الخارجية الهندي من اجتماعات مجموعة السبع بلندن

وزير الخارجية الهندي يشارك في المحادثات عبر الإنترنت (مواقع التواصل)
وزير الخارجية الهندي يشارك في المحادثات عبر الإنترنت (مواقع التواصل)
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202105:02 PM (مكة المكرمة)

انسحب وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جيشنكار، من اجتماعات مجموعة السبع التي تعقد في لندن اليوم الأربعاء بسبب احتمال إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن جيشنكار أنه سيشارك في المحادثات عبر الإنترنت بعدما خالط مصابين محتملين بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بريطاني “اثنان من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن”.

وأوضح المسؤول “أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود”.

 

وقال وزير الخارجية الهندي إنه سيشارك في الاجتماعات من بعد، في حين لم تظهر الفحوص إصابته.

وكتب جايشانكار على تويتر “علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها، وإجراء احترازيا ومراعاة للآخرين قررت المشاركة من بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك”.

ويناقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في لندن، الأربعاء، موضوع لقاحات كورونا في وقت تواجه دولهم الغنية ضغوطا متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر المتخلّفة عن الركب في مواجهة الوباء.

وسجلت الهند حالات وفيات قياسية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3 آلاف و780 حالة وفاة بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليون حالة إصابة.

وأُرجعت هذه الموجة الثانية من الوباء بشكل خاص الى تجمعات دينية وسياسية سُمح بها في الأشهر الماضية وكذلك الى عدم تحرك حكومة ناريندرا مودي في هذا المجال.

وتغص المستشفيات بالمصابين وتشهد نقصها في الأكسجين والأدوية والأسرة رغم المساعدات الدولية التي تتدفق الى البلاد.

وفي مواجهة هذا الوضع، تدخل البنك المركزي الهندي اليوم الأربعاء معلنا عن تخصيص 6.7 مليار دولار قروضا ميسرة للقطاع الصحي، بهدف تحسين الرعاية الصحية الطارئة في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأكسجين والأسرّة واللقاحات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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