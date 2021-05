طالبتهن بخلع الكمامات.. امرأة تعتدي بالمطرقة على فتاتين من أصول آسيوية في نيويورك (فيديو)

نشرت فرقة مكافحة الكراهية بشرطة نيويورك، مقطعاً مصوراً لحادث اعتداء على شابتين من أصول آسيوية بالمطرقة، في حي مانهاتن، يوم الأحد، ما تسبب في إصابة احداهما بتمزق في رأسها.

وكانت امرأة مجهولة قد اقتربت من الفتاتين وطالبتهن بخلع الكمامات، ثم هاجمتهن بمطرقة وضربت بها إحدى الفتاتين.

وحاولت الفتاتان الدفاع عن أنفسهن أمام المرأة المهاجمة، لكن سرعان ما ابتعدتا عنها بعد اكتشافهما لآثار دماء نتيجة الاعتداء.

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) May 3, 2021