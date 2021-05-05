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طالبتهن بخلع الكمامات.. امرأة تعتدي بالمطرقة على فتاتين من أصول آسيوية في نيويورك (فيديو)

الاعتداء على فتاتين من أصول آسيوية في نيويورك(مواقع التواصل)
الاعتداء على فتاتين من أصول آسيوية في نيويورك(مواقع التواصل)
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202103:03 PM (مكة المكرمة)

نشرت فرقة مكافحة الكراهية بشرطة نيويورك، مقطعاً مصوراً لحادث اعتداء على شابتين من أصول آسيوية بالمطرقة، في حي مانهاتن، يوم الأحد، ما تسبب في إصابة احداهما بتمزق في رأسها.

وكانت امرأة مجهولة قد اقتربت من الفتاتين وطالبتهن بخلع الكمامات، ثم هاجمتهن بمطرقة وضربت بها إحدى الفتاتين.

وحاولت الفتاتان الدفاع عن أنفسهن أمام المرأة المهاجمة، لكن سرعان ما ابتعدتا عنها بعد اكتشافهما لآثار دماء نتيجة الاعتداء.

وازدادت جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي وسجلت ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2020، بعد تفشي جائحة كورونا واتهام أصحاب الأصول الآسيوية بنقل الفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي جو باين قد ندد في وقت سابق بتصاعد الهجوم على الأمريكيين من أصول آسيوية وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال بايدن “مهما كان الدافع، فنحن نعرف ذلك، كان الكثير من الأمريكيين الآسيويين يتجولون في الشوارع ويقلقون، ويستيقظون كل صباح منذ العام الماضي وهم يشعرون بأن سلامتهم وسلامة أحبائهم على المحك، لقد تعرضوا للهجوم واللوم ككبش فداء، وتعرضوا للاعتداء اللفظي والاعتداء الجسدي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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