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صورة لبايدن “العملاق” مع كارتر تثير سخرية واسعة

ظهر بايدن وزوجته "عملاقين" في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته (مواقع التواصل)
ظهر بايدن وزوجته "عملاقين" في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته (مواقع التواصل)
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202102:29 PM (مكة المكرمة)

فجّرت صورة نشرها مركز كارتر، الثلاثاء، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين موجة سخرية ودهشة واسعة في الإعلام الأمريكي وعلى المنصات.

وظهر بايدن وزوجته “عملاقين” في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته الذين زاراهما بمقر إقامتهما بولاية جورجيا مساء الاثنين الماضي، وقال جوناثان ألتر، الذي كتب سيرة ذاتية عن كارتر، لصحيفة واشنطن بوست إن كارتر وزوجته “ليسا شخصين ضئيلي الحجم، بل في الحجم المتوسط إلى الأصغر بين الرؤساء والسيدات الأوائل”.

ووفقا للصحيفة فإن طول جيمي كارتر يبلغ 5 أقدام و10 بوصات، وروزالين كارتر 5 أقدام و5 بوصات، وأنه على الأرجح تم استخدام عدسة واسعة الزاوية في الصورة جعلت الشخصين الأقرب إلى الكاميرا يبدوان ضخمين والبعيدين يبدوان أصغر.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا كبيرا مع الصورة، وانتقد بعض الجمهوريين عدم ارتداء بايدن للكمامة رغم أنه بجوار رجل يبلغ من العمر 96 عاما، فرد آخرون ساخرين بأنه أخذ جرعتي لقاح كورونا هو وزوجته منذ فترة وربما يكون هذا سبب تضخمهما في الحجم!

وتساءلت المحامية الأمريكية دانا لويش “هل هذه مجرد زاوية صورة غريبة أم أن كارتر وزوجته صغيرين جدًا”؟

وكتب المحلل السياسي ديفيد ريبوي “إنها صورة مخيفة بشكل ملحوظ، فالعدسة ذات الزاوية الواسعة لا تساعد، الكتب والأكواب في الوسط تبدو مثل الألعاب، وكذلك كارتر زوجته”.

وغرد المعلق السياسي آش شورت “هذه الصورة تعبث بذهني، تماما مثل بعض خدع الكاميرا في أفلام سيد الخواتم”.

يذكر أن هذا اللقاء الخاص جمع بين الرئيس الأمريكي الأكبر سناً والرئيس الأسبق الأطول عمراً في تاريخ الولايات المتحدة، وحول هذا اللقاء قال بايدن “جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي”.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام أمريكية

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