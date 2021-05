صورة لبايدن “العملاق” مع كارتر تثير سخرية واسعة

فجّرت صورة نشرها مركز كارتر، الثلاثاء، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين موجة سخرية ودهشة واسعة في الإعلام الأمريكي وعلى المنصات.

وظهر بايدن وزوجته “عملاقين” في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته الذين زاراهما بمقر إقامتهما بولاية جورجيا مساء الاثنين الماضي، وقال جوناثان ألتر، الذي كتب سيرة ذاتية عن كارتر، لصحيفة واشنطن بوست إن كارتر وزوجته “ليسا شخصين ضئيلي الحجم، بل في الحجم المتوسط إلى الأصغر بين الرؤساء والسيدات الأوائل”.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!

Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

— The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021