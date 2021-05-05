صورة لبايدن “العملاق” مع كارتر تثير سخرية واسعة

فجّرت صورة نشرها مركز كارتر، الثلاثاء، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين موجة سخرية ودهشة واسعة في الإعلام الأمريكي وعلى المنصات.

وظهر بايدن وزوجته “عملاقين” في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته الذين زاراهما بمقر إقامتهما بولاية جورجيا مساء الاثنين الماضي، وقال جوناثان ألتر، الذي كتب سيرة ذاتية عن كارتر، لصحيفة واشنطن بوست إن كارتر وزوجته “ليسا شخصين ضئيلي الحجم، بل في الحجم المتوسط إلى الأصغر بين الرؤساء والسيدات الأوائل”.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.! Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4 — The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021

ووفقا للصحيفة فإن طول جيمي كارتر يبلغ 5 أقدام و10 بوصات، وروزالين كارتر 5 أقدام و5 بوصات، وأنه على الأرجح تم استخدام عدسة واسعة الزاوية في الصورة جعلت الشخصين الأقرب إلى الكاميرا يبدوان ضخمين والبعيدين يبدوان أصغر.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا كبيرا مع الصورة، وانتقد بعض الجمهوريين عدم ارتداء بايدن للكمامة رغم أنه بجوار رجل يبلغ من العمر 96 عاما، فرد آخرون ساخرين بأنه أخذ جرعتي لقاح كورونا هو وزوجته منذ فترة وربما يكون هذا سبب تضخمهما في الحجم!

So the only time we see Biden without a mask is when he’s hanging around a 96 year old man. Makes sense. https://t.co/2HDo8ZTIaf — Buzz Patterson (@BuzzPatterson) May 4, 2021

وتساءلت المحامية الأمريكية دانا لويش “هل هذه مجرد زاوية صورة غريبة أم أن كارتر وزوجته صغيرين جدًا”؟

وكتب المحلل السياسي ديفيد ريبوي “إنها صورة مخيفة بشكل ملحوظ، فالعدسة ذات الزاوية الواسعة لا تساعد، الكتب والأكواب في الوسط تبدو مثل الألعاب، وكذلك كارتر زوجته”.

وغرد المعلق السياسي آش شورت “هذه الصورة تعبث بذهني، تماما مثل بعض خدع الكاميرا في أفلام سيد الخواتم”.

يذكر أن هذا اللقاء الخاص جمع بين الرئيس الأمريكي الأكبر سناً والرئيس الأسبق الأطول عمراً في تاريخ الولايات المتحدة، وحول هذا اللقاء قال بايدن “جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي”.

Is this just a weird photo angle or are the Carters very small https://t.co/Acr7tH75C4 — Dana Loesch (@DLoesch) May 4, 2021

Just a reminder that the Bidens got the vaccine before most of us, and they have already grown to 1.5x the size of a normal human. https://t.co/uhoI1G5imZ — Josh Jordan (@NumbersMuncher) May 4, 2021

This photo is messing with my mind. Like some Lord of the Rings level of camera trickery https://t.co/tHXshixau7 — Ashe Short (@AsheSchow) May 4, 2021