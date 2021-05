صحفي فرنسي مختطف في مالي يناشد حكومة بلاده السعي للإفراج عنه (فيديو)

ظهر صحفي فرنسي يدعى أوليفييه دوبوا في تسجيل فيديو مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، يؤكد فيه أنه مختطف في مالي لدى مسلحين موالين لتنظيم القاعدة.

وقال الصحفي في التسجيل “أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في غاو في الثامن من أبريل”.

وأضاف في تسجيل مدته 21 ثانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري”.

وبدا دوبوا في الفيديو جالساً على الأرض فوق قطعة قماش خضراء داخل خيمة على ما يبدو.

وكان الصحفي (46 عامًا) يرتدي زيًا تقليديًا ولحيته مشذبة بعناية ويتحدث بصوت حازم محدقاً في الكاميرا، لكن حركات أصابعه وساقه تعكس شيئاً من التوتر.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لوكالة فرانس برس أن الاتصال مفقود مع أوليفييه دوبوا المتعاون مع عدة وسائل إعلام منها مجلة لوبوان أفريك وصحيفة ليبراسيون.

وكتب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار في تغريدة “كان أوليفييه دوبوا في غاو بمالي لإعداد تقرير، في 8 أبريل/نيسان الماضي، لكنه لم يعد إلى فندقه بعد الغداء. هذا الصحفي المخضرم الذي يعمل عادة مع مجلة لوبوان أفريك وصحيفة ليبراسيون يعرف تماماً هذه المنطقة الخطيرة جداً”.

Une vidéo de 21 secondes montre le journaliste français Olivier Dubois affirmant qu’il a été kidnappé le 8 avril 2021 par le « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ». Il s’adresse à sa famille, ses amis et aux autorités pour qu’ils fassent leur possible pour sa libération pic.twitter.com/MLqYwCUjRD

— Christophe Deloire (@cdeloire) May 5, 2021