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وزارة الري المصرية تدعو لترشيد استهلاك كعك العيد لتوفير المياه (فيديو)

5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202105:01 PM (مكة المكرمة)

أعادت وزارة الري والموارد المائية المصرية، اليوم الأربعاء، نشر فيديو بالرسوم المتحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك في إطار حملتها لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه أثناء عمل مخبوزات عيد الفطر.

وتحت عنوان “تيمو وفيرو وكعك العيد” قالت الوزارة إن كيلو الكعك يستهلك ما يقرب من 6000 لتر من المياه، مطالبة المصريين بترشيد استهلاكهم والاكتفاء بعمل كميات قليلة من الحلويات في عيد الفطر المبارك لهذا العام.

ويأتي هذا الفيديو ضمن مسابقة رمضانية للوزارة، إذ يتم طرح سؤال بشكل يومي وتقول الوزارة إنه يتم صرف جوائز يومية للفائزين.

 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن بلاده دخلت مرحلة الفقر الحاد في ما يخص المياه، وأنها تعمل على تسخير مواردها للاستفادة من كل قطرة ماء.

وأوضح مدبولي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي هذا الفيديو قبل أسابيع قليلة من شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة رغم عدم التوصل لاتفاق بينها وبين مصر والسودان، وكانت وزارة الري كشفت الأحد الماضي عن خططها لتجنب خطر الملء الثاني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد غانم في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع عدة في هذا الإطار، مثل مشروع تأهيل وتبطين الأرض والمصارف، لتسهيل تدفق المياه وتقليل نسبة الهدر.

ومن بين المشاريع أيضا صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع للمياه، وتشجيع المزارعين على استخدام الري الحديث في الأراضي الصحراوية.

وعلى مدى نحو 10 سنوات، تعثرت المفاوضات الفنية حول السد بين كل من مصر والسودان وبين إثيوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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