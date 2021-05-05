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توفوا في سيارات إسعاف ومواقف.. حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا في الهند (فيديو)

5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202112:13 PM (مكة المكرمة)

سجلت الهند وفيات قياسية يومية مجددا بفيروس كورونا بلغت 3 آلاف و780 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليون حالة إصابة.

وفي مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد، أعلن البنك المركزي الهندي، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 6.7 مليار دولار تمويلا  للشركات العاملة في مجال الصحة من ضمنها اللقاحات والمستشفيات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382 ألف و315 حالة اليوم الأربعاء.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الهندية الشديدة العدوى إلى امتلاء أسرة المستشفيات عن آخرها ونفاد الأكسجين وزيادة تدفق الجثث على المشارح والمحارق.

وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومواقف السيارات وهم ينتظرون سريرا شاغرا في مستشفى أو اسطوانة أكسجين.

وتزامن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة في الهند مع نقص حاد في اللقاحات بسبب مشكلات في الإمداد والنقل.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات شديدة لعدم اتخاذها إجراءات أسرع لاحتواء الموجة الثانية من التفشي، فقد اجتذبت الاحتفالات الدينية والتجمعات السياسية عشرات الآلاف في فعاليات تنتشر فيها العدوى سريعا.

ودعت المعارضة إلى فرض إجراءات عزل عام لمنع التفشي، لكن الحكومة تخاذلت عن ذلك خوفا من التداعيات الاقتصادية في حين فرضت بعض الولايات قيودا اجتماعية.

وطلب البنك المركزي الهندي من البنوك، اليوم الأربعاء، السماح للمقترضين بمزيد من الوقت لسداد قروضهم إذ يؤثر الارتفاع الكبير في حالات الإصابة على انتعاش اقتصادي وليد.

وتعاني المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد وغير المهيأة لمواجهة هذا الوضع، من نقص كبير في الأسرة والأدوية والأكسجين رغم تدفق المساعدات الدولية في الأيام الأخيرة.

المصدر : وكالات

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