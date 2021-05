خمس إناث وأربعة ذكور.. امرأة تفاجئ الأطباء وتضع 9 مواليد بدلا من سبعة

أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال، بعدما قال لها الأطباء إنها حامل في بسبعة مواليد، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

وأثار حمل “حليمة سيسيه” البالغة من العمر 25 عاما، بهذا العدد من المواليد حالة من الدهشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وجذب انتباه زعمائها.

وقال الأطباء في مالي لحليمة في مارس/آذار إنها بحاجة إلى رعاية متخصصة، مما دعا السلطات لنقلها جوا إلى المغرب حيث وضعت مواليدها هناك.

Pregnant Malian woman who was expecting seven babies gives birth to NINE after medics missed two on the scans https://t.co/scWl1UvR68

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 5, 2021