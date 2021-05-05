خمس إناث وأربعة ذكور.. امرأة تفاجئ الأطباء وتضع 9 مواليد بدلا من سبعة

أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال، بعدما قال لها الأطباء إنها حامل في بسبعة مواليد، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

وأثار حمل “حليمة سيسيه” البالغة من العمر 25 عاما، بهذا العدد من المواليد حالة من الدهشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وجذب انتباه زعمائها.

وقال الأطباء في مالي لحليمة في مارس/آذار إنها بحاجة إلى رعاية متخصصة، مما دعا السلطات لنقلها جوا إلى المغرب حيث وضعت مواليدها هناك.

Pregnant Malian woman who was expecting seven babies gives birth to NINE after medics missed two on the scans https://t.co/scWl1UvR68 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 5, 2021

وقالت وزيرة الصحة في مالي فانتا سيبي في بيان “المواليد الجدد خمس إناث وأربعة ذكور وهم يتمتعون بصحة جيدة رفقة أمهم”.

وأشار البيان أن رئاسة المرحلة الانتقالية في مالي، هي التي تكفلت بمصاريف الولادة واستشفاء الحالة النادرة.

كما هنأت الصحة المالية الفريق الطبي الذي أشرف على نجاح عملية الولادة الفريدة من نوعها.

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقا للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي والذي لم يرصد اثنين من الأجنة.

ووضعت حليمة سيسيه كل مواليدها خلال عملية قيصرية.

وإنجاب تسعة مواليد أمر في غاية الندرة، إذ تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من مولود بهذا الشكل أن بعض الأجنة لا تكمل فترة الحمل.