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خمس إناث وأربعة ذكور.. امرأة تفاجئ الأطباء وتضع 9 مواليد بدلا من سبعة

امرأة من مالي تضع تسعة مواليد بدلا من سبعة (مواقع التواصل)
امرأة من مالي تضع تسعة مواليد بدلا من سبعة (مواقع التواصل)
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202110:48 AM (مكة المكرمة)

أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال، بعدما قال لها الأطباء إنها حامل في بسبعة مواليد، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

وأثار حمل “حليمة سيسيه” البالغة من العمر 25 عاما، بهذا العدد من المواليد حالة من الدهشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وجذب انتباه زعمائها.

وقال الأطباء في مالي لحليمة في مارس/آذار إنها بحاجة إلى رعاية متخصصة، مما دعا السلطات لنقلها جوا إلى المغرب حيث وضعت مواليدها هناك.

وقالت وزيرة الصحة في مالي فانتا سيبي في بيان “المواليد الجدد خمس إناث وأربعة ذكور وهم يتمتعون بصحة جيدة رفقة أمهم”.

وأشار البيان أن رئاسة المرحلة الانتقالية في مالي، هي التي تكفلت بمصاريف الولادة واستشفاء الحالة النادرة.

كما هنأت الصحة المالية الفريق الطبي الذي أشرف على نجاح عملية الولادة الفريدة من نوعها.

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقا للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي والذي لم يرصد اثنين من الأجنة.

ووضعت حليمة سيسيه كل مواليدها خلال عملية قيصرية.

وإنجاب تسعة مواليد أمر في غاية الندرة، إذ تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من مولود بهذا الشكل أن بعض الأجنة لا تكمل فترة الحمل.

المصدر : رويترز

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