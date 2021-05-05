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الممثل الأمريكي ستيفن سيغال يهدي سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي (فيديو)

ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الفرنسية)
ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الفرنسية)
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202102:20 PM (مكة المكرمة)

قدم الممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال المعروف بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، بحسب صور بثها التلفزيون الحكومي.

وسلم الممثل المتخصص في الألعاب القتالية سيف “كاتانا” إلى الرئيس مادورو الذي كان يضع كمامة بينما كان سيغال مكشوف الوجه ويرتدي ملابس سوداء. وبادر مادورو إلى اتخاذ وضعيات قتالية مختلفة بالسيف.

وأعيد انتخاب مادورو عام 2018 بعد انتخابات رئاسية انتقدتها وقاطعتها المعارضة. ولم تعترف الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوربية والأمريكية اللاتينية بالنتائج. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا في محاولة للإطاحة بمادورو الذي تولى السلطة بعد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).

ويقول مادورو علناً إنه معادٍ للإمبريالية وينتقد “الغرينغوس” (الأمريكيين).

وتعمد السلطة في عهد مادورو، على غرار ما كانت تفعل في عهد تشافيز، إلى إبراز زيارات بعض الشخصيات وتتفاخر بدعمها “للثورة البوليفارية”.

ومن بين النجوم الذين زاروا كاراكاس لاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا والممثلان شون بن وداني غلوفر والمخرج أوليفر ستون وعارضة الأزياء ناومي كامبل.

وحصل نجم أفلام هوليوود السابق وخبير الأيكيدو ستيفن سيغال على الجنسية الروسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما تم منحه الجنسية الصربية في نفس العام.

وفي أغسطس/آب 2018 اختارت روسيا سيغال، المولود في الولايات المتحدة، ليكون المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الاتصالات الإنسانية الروسية الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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