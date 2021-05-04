صور عالية الوضوح للحجر الأسود تنشر لأول مرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الإثنين، أنها قامت بتوثيق صور شديدة الوضوح للحجر الأسود ومقام إبراهيم -عليه السلام- باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وأوضحت أنها التقطت 1050 صورة للحجر الأسود ومقام إبراهيم بتلك التقنية، وبلغت دقة الصور 49 ألف ميغا بكسل، وحجم كل صورة 160 غيغا بايت، مشيرة أن التقاط الصور استغرق 7 ساعات وأكثر من 50 ساعة لمعالجتها وإخراجها بالشكل النهائي.

معلومات فنية عن التقنية .. مدة التصوير: ٧ ساعات.

عدد الصور: ١٠٥٠ فوكس ستاك بانوراما.

دقة الصورة: ٤٩ ألف ميجا بكسل.

مدة المعالجة: أكثر من ٥٠ ساعة عمل. — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

وتقنية (Focus Stack Panorama) يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

والحجر الأسود يقع داخل ركن الكعبة الجنوبي الشرقي على ارتفاع 1.5 متر من أرض المطاف، وهو حجر صقيل بيضي الشكل ولونه أسود أقرب إلى الحمرة. ويبلغ قطره نحو 30 سنتيمترًا ويحيط به إطار من الفضة عرضه 10 سنتيمترات.





صورة للحجر الأسود باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما” (رئاسة شؤون الحرمين)