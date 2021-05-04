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صور عالية الوضوح للحجر الأسود تنشر لأول مرة

صورة للحجر الأسود باستخدام تقنية "فوكس ستاك بانوراما" (رئاسة شؤون الحرمين)
صورة للحجر الأسود باستخدام تقنية "فوكس ستاك بانوراما" (رئاسة شؤون الحرمين)
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202105:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الإثنين، أنها قامت بتوثيق صور شديدة الوضوح للحجر الأسود ومقام إبراهيم -عليه السلام- باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وأوضحت أنها التقطت 1050 صورة للحجر الأسود ومقام إبراهيم بتلك التقنية، وبلغت دقة الصور 49 ألف ميغا بكسل، وحجم كل صورة 160 غيغا بايت، مشيرة أن التقاط الصور استغرق 7 ساعات وأكثر من 50 ساعة لمعالجتها وإخراجها بالشكل النهائي.

وتقنية (Focus Stack Panorama) يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

والحجر الأسود يقع داخل ركن الكعبة الجنوبي الشرقي على ارتفاع 1.5 متر من أرض المطاف، وهو حجر صقيل بيضي الشكل ولونه أسود أقرب إلى الحمرة. ويبلغ قطره نحو 30 سنتيمترًا ويحيط به إطار من الفضة عرضه 10 سنتيمترات.


صورة للحجر الأسود باستخدام تقنية “فوكس ستاك بانوراما” (رئاسة شؤون الحرمين)
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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