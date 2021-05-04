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شاهد: انهيار جسر في المكسيك لحظة مرور قطار عليه ومصرع وإصابة العشرات

4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202112:27 PM (مكة المكرمة)

قالت السلطات في المكسيك إن 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لحظة مرور قطار عليه في العاصمة مكسيكو سيتي، مساء أمس الإثنين.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية للصحفيين “لدينا حتى الآن 15 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم”، فيما ارتفعت الحصيلة لاحقا إلى 20 قتيلًا.

ووقع الحادث نحو الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلما لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا معلقين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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