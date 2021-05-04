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سيواصلان العمل الخيري.. بيل غيتس ومليندا يتفقان على الطلاق بعد زواج دام 27 عاما

4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202112:21 PM (مكة المكرمة)

أعلن الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس اللذان أسسا واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم أنهما تقدما بطلب للمحكمة لإنهاء زواجهما الذي دام 27 عاما لكنهما تعهدا بمواصلة العمل الخيري سويا.

وكتب الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن في بيان مشترك نشراه عبر تويتر “بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا”.

وفي دعوى مشتركة للمحكمة لإنهاء الزواج، أكد غيتس ومليندا أن زواجهما “انتهى على نحو لا رجعة فيه، لكنهما قالا إنهما توصلا إلى اتفاق حول كيفية تقسيم الأصول التي يملكها الزوجان، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وقالا في بيان مشترك نُشر على حساب كل واحد منهما على مواقع التواصل “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”. والزوجان لهما ثلاثة أبناء أصغرهم عمره 18 عامًا.

وتمنى بيل غيتس وزوجته السابقة “على الجمهور إعطاء عائلتهما “المساحة والخصوصية اللازمتين للتمكن من البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة” في حين لم يشيرا إلى الأسباب التي دفعتهما إلى الانفصال.

مؤسسة غيتس

وكان قد تم تدشين مؤسسة بيل ومليندا غيتس غير الهادفة للربح ومقرها سياتل عام 2000 وتصنف كأكبر مؤسسة خيرية خاصة في الولايات المتحدة وواحدة من أكبر المؤسسات في العالم.

وأصبحت مؤسسة بيل ومليندا غيتس واحدة من أقوى المؤسسات وأكثرها تأثيرا في مجال الصحة العامة العالمية إذ أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين من أجل مكافحة الفقر والمرض.

وقدمت المؤسسة الدعم لبرامج نالت إشادة واسعة في القضاء على الملاريا وشلل الأطفال وتوفير التغذية للأطفال واللقاحات، وخصصت المؤسسة العام الماضي حوالي 1.75 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

ويبلغ صافي أصولها 43.3 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات المالية التي تم الكشف عنها على موقع المؤسسة.

تقسيم الممتلكات

وقدم بيل غيتس (65 عاما) ومليندا (56 عاما)، أكثر من 36 مليار دولار للمؤسسة خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2018 وفقا لموقع المؤسسة.

وفي دعوى الطلاق، يطلب الزوجان من المحكمة “إنهاء الزواج” وتقسيم ممتلكاتهما ومصالحهما التجارية والتزاماتهما “على النحو المنصوص عليه في عقد الانفصال” على الرغم من عدم الإعلان عن هذا الاتفاق.

ويحتل بيل غيتس المرتبة الرابعة في قائمة (فوربس) لأثرياء العالم إذ تقدر ثروته بنحو 124 مليار دولار.

وفي بيان منفصل قالت مؤسسة غيتس إن الزوجين سيظلان رئيسين مشاركين للمؤسسة و”سيواصلان العمل معا لتشكيل واعتماد استراتيجيات المؤسسة والدفاع عن قضايا المؤسسة وتحديد الاتجاه العام للمنظمة”.

ويأتي الانفصال بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون دوت كوم، أنه وزوجته آنذاك، ماكينزي قد انفصلا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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