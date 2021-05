باريس: صفقة بيع مقاتلات رافال لمصر ستوفر 7 آلاف وظيفة في فرنسا

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن العقد الذي وقعته مصر لشراء 30 طائرة رافال مقاتلة أخرى من إنتاج شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات سيوفر سبعة آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات.

وأكدت شركة داسو الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.51 مليار دولار)، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع المصرية في وقت سابق. وزادت أسهم الشركة نحو 8% بعد الإعلان عن الصفقة.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن صفقة رافال “تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر”.

Je me félicite de la vente de 30 Rafale à l'Egypte, partenaire stratégique. Ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau son excellence technologique et opérationnelle. pic.twitter.com/ZdPxJw53rq

— Florence Parly (@florence_parly) May 4, 2021