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بعد توقف أشهر.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قوات "يونيفيل" قرب الناقورة جنوبي لبنان (الفرنسية)
قوات "يونيفيل" قرب الناقورة جنوبي لبنان (الفرنسية)
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202111:50 PM (مكة المكرمة)

استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب الخلاف بشأن مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجولة جرت في مدينة الناقورة جنوب لبنان وسط سرية تامة بعيدة من الإعلام، واستمرت خمس ساعات.

وذكرت أن الجانب اللبناني “أصر على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا”.

وأضافت الوكالة في وقت لاحق أن الرئيس اللبناني ميشال عون التقى، مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا مع الوفد اللبناني الذي شارك في المفاوضات.

وذكرت أن عون أكد على الوفد بضرورة “اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات” و”ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة”، مؤكدًا رغبة لبنان في الوصول “إلى حل عادل ومنصف حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم”.

وقالت الوكالة إن أعضاء الوفد اللبناني أبلغوا عون أن رئيس الوفد الأمريكي طلب “أن يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترًا مربعًا، وذلك خلافا للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية”.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعُقدت 4 جلسات في مقر بعثة الأمم المتحدة الموقتة “يونيفيل” في منطقة الناقورة الحدودية، جنوبي لبنان، وتأجلت الجولة الخامسة، التي كانت مقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد طلب إسرائيل تأجيلها.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، عام 2011، لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن هذه الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة.

وقدم الوفد اللبناني خريطة جديدة خلال إحدى جولات المفاوضات السابقة تضيف 1430 كيلومترا للبنان لتصبح مساحة المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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