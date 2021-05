إنعاش بالفم ورضيع بجوار جثة وشاب يتوسل.. لقطات تكشف مأساة كورونا في الهند (فيديو)

بينما يركض الهنود في جميع أنحاء البلاد من عمود إلى آخر لشراء الأدوية والأكسجين لإنقاذ أرواح أحبائهم من براثن كورونا، برزت العديد من القصص المفجعة لتلخص المأساة.

في إحدى هذه الحوادث المؤلمة للقلب، حاولت امرأة في مقاطعة بحرايش بولاية أوتار براديش جنوبي الهند، إنعاش والدتها المحتضرة عن طريق التنفس في فمها لكنها لم تستطع إنقاذ حياتها.

يُظهر فيديو الحادث المؤلم الذي انتشر على نطاق واسع، المرأة في قسم الطوارئ في مستشفى محلي وهي تخاطر بحياتها لإنقاذ والدتها بعد رؤيتها تلهث لالتقاط أنفاسها بسبب عدم توفر الأكسجين، فحاولت الابنة إنعاشها وعمل تنفس لها من الفم إلى الفم، لكن دون جدوى.

وأثار الفيديو المروع هزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصوّر عجز أفراد أسر مرضى كوفيد 19. وعلق الكثير من الناس على أن الهند غير مجهزة بشدة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.

وفي حالة مماثلة في مدينة أغرة بالولاية ذاتها، حاولت امرأة تعرف باسم رينو سينغال إنعاش زوجها المصاب بكورونا عن طريق الفم عندما رأته يلهث لالتقاط أنفاسه، لكنها أيضًا لم تستطع إنقاذ حياته.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الشاب الهندي أنمول جويال البالغ من العمر 22 عامًا وهو جالس على ركبتيه، ويتوسل للشرطة ألا تأخذ أسطوانة الأكسجين الخاصة بوالدته. وتقول العائلة إن الأسطوانة كانت ملكهم.

وظهر الشاب مرتديا بدلة الوقاية في فيديو حظي بانتشار واسع وهو يناشد شرطة مدينة أغرة بعدم مصادرة أسطوانة أكسجين قائلًا “أمي ستموت إذا أخذت أسطوانة الأكسجين الخاصة بها.” وبالفعل توفيت والدة الشاب (53 عامًا) بعد ذلك بساعتين.

وشوهد بعض الرجال يحملون أسطوانة الأكسجين ويتجهون نحو شاحنة بعد ساعات من تصوير الفيديو. ونشر هذا الفيديو الصحفي ديباك لافانيا على تويتر يوم 28 أبريل/نيسان المنصرم ما تمت مشاركته عدة مرات.

(2/2) The incident took place on Tuesday evening. The man and his mother were not traceable. pic.twitter.com/61HyXyOz3S

— Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021