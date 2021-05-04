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إصابة مسلح حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”

مسلح يحاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (رويترز)
مسلح يحاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (رويترز)
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202105:03 PM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الفدرالية الأمريكية إن رجلا مسلحا أصيب برصاص عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بعد محاولته دخول مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

ولم يتمكن “الشخص مجهول الهوية” من المرور من باب الدخول الأول المؤدي إلى المجمع الواسع لوكالة (سي آي إيه) بالقرب من واشنطن.

وحاول أفراد الأمن فيما بعد التفاوض معه لعدة ساعات لإقناعه بالاستسلام، بحسب ما ذكرت.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إن الشخص “خرج من سيارته ومعه سلاح واعتقلته سلطات إنفاذ القانون”، مضيفًا أنه “أصيب ونقل إلى المستشفى”.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم (سي أي إيه) إن الوكالة كانت على علم بالوضع خارج محيط المجمع، على بعد عدة مئات من الأمتار من المبنى الرئيسي.

وتم تعزيز الأمن في السنوات الأخيرة في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا بالقرب من طريق مزدحم.

وفي عام 1993، قتل الباكستاني مير أيمال كانسي موظفَين في الوكالة وجرح ثلاثة آخرين، عندما أطلق النار عليهم أثناء وجودهم في سياراتهم في انتظار دخول المجمع.

وفرّ كانسي إلى باكستان حيث تم اعتقاله بعد مطاردة استمرت أكثر من أربع سنوات، وسلم إلى الولايات المتحدة حيث حكم عليه بالإعدام، ونفذ به الحكم في عام 2002.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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