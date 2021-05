لكمتها فأسقطت أسنانها.. أمريكية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان (فيديو)

هاجمت سيدة أمريكية مضيفة طيران على “ساوث ويست ايرلاينز” الأمريكية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، يوم الأحد الماضي، رافضة أن تربط حزام الأمان أثناء هبوط الطائرة.

ولكمت فيفيانا كوينونيز( 28 عامًا) مضيفة الطيران بعد أن طلبت منها الجلوس وربط حزام الأمان مع هبوط الطائرة، الأمر الذي رفضته فيفيانا.

وحسب شهود عيان، فإن المضيفة دعت الراكبة الالتزام بقوانين الطيران مُطالبة إياها الإلتزام بمقعدها وربط الحزام. لكن هذه الأخيرة رفضت الطلب وحاولت الذهاب للباب الخلفي للطائرة.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e

