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لكمتها فأسقطت أسنانها.. أمريكية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان (فيديو)

الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة أمريكية اعتدت على إحدى مضيفات الطيران (مواقع التواصل الاجتماعي)
الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة أمريكية اعتدت على إحدى مضيفات الطيران (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202111:16 PM (مكة المكرمة)

هاجمت سيدة أمريكية مضيفة طيران على “ساوث ويست ايرلاينز” الأمريكية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، يوم الأحد الماضي، رافضة أن تربط حزام الأمان أثناء هبوط الطائرة.

ولكمت فيفيانا كوينونيز( 28 عامًا) مضيفة الطيران بعد أن طلبت منها الجلوس وربط حزام الأمان مع هبوط الطائرة، الأمر الذي رفضته فيفيانا.

وحسب شهود عيان، فإن المضيفة دعت الراكبة الالتزام بقوانين الطيران مُطالبة إياها الإلتزام بمقعدها وربط الحزام. لكن هذه الأخيرة رفضت الطلب وحاولت الذهاب للباب الخلفي للطائرة.

 

ونقل أحد ركاب الطائرة لقطات مصورة للحظة إلقاء شرطة مطار سان دييغو القبض على السيدة فيفيانا، بعد هبوط هبوط الطائرة، وخروجها وهي مكبلة اليدين.

وشجبت شرطة سان دييغو مثل هذه السلوكيات واعتبرتها عدوانية تستهدف النيل من أشخاص أثناء تأدية مهامهم، مبرزة أن مثل هذه الأفعال تعتبر جناية يعاقب عليها القانون الأمريكي.

وقال لين مونتغمري رئيس نقابة موظفي الطيران المدني الأمريكي “في نهاية الأسبوع الماضي، تعرضت إحدى مضيفاتنا لاعتداء خطير مما أدى إلى إصابات في الوجه وفقدان اثنين من أسنانها وأضاف: هذه مجرد واحدة من العديد من الأحداث”.

وتم تسجيل 477 حادثة سوء سلوك ركاب في ساوث ويست بين 8 من أبريل/نيسان و 15 من مايو/أيار الماضي.

وتابع مونتغمري “لقد وصل هذا العدد غير المسبوق من الحوادث إلى مستوى لا يُحتمل، حيث أصبحت أحداث عدم امتثال الركاب أكثر عدوانية بطبيعتها”.

وعلق مدير إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي ستيف ديكسون أن السلوكيات السيئة على متن الطائرة لها عواقب وخيمة تعليقًا على تغريم ركاب اعتدوا على مضيفي الطيران سابقًا.

 يذكر أن عمليات الاعتداء على مضيفات الطيران تكاد أن تكون مشاهد متكررة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تقدمت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي بطلب للحكومة يقوم على تشديد العقوبات وتجريم أفعال الركاب الذين يعتدون على أعضاء طاقم الطائرة وعدم التسامح مع كل الأعمال والسلوكيات الخطيرة التي تتم على متن الطائرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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