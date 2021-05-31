كيف يتسبب الاستخدام الخاطئ لعلاجات كورونا في الإصابة بالفطر الأسود؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا إن استخدام بروتوكولات علاج خاطئة تتضمن أدوية تسبب نقص المناعة- مثل تلك التي تحتوي على مادة الكورتيزون والمضادات الحيوية القوية- ساعد في ظهور حالات الفطر الأسود في مصر.

وأضاف الدكتور فتوح -في لقاء على الجزيرة مباشر- أن ظهور مرض الفطر الأسود في مصر بعد الهند -التي ظهر بها 11 ألف حالة حتى الآن- هو مؤشر خطير على الانتشار الواسع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع.

وتساءل بشأن المسؤول عن تطبيق البروتوكولات الخاطئة لعلاج كورونا أو الاستخدام المفرط للأدوية التي لا ينبغي استخدامها من الأساس.

وأوضح أنه منذ بداية ظهور الفيروس في مصر حدثت فوضى عارمة في طريقة التعامل معه فيما يتعلق بطلب تحاليل وأشعات مقطعية غير ضرورية ووصف أدوية بصورة مبالغ فيها مما يؤدي إلى نقص المناعة وبالتالي يسهم في ضراوة انتشار الفطر الأسود.

وأردف “70% من مرضى كورونا في مصر يعالجون في عيادات ومستشفيات خاصة نظرا لعدم وجود أماكن كافية بالمستشفيات الحكومية أو لعدم ثقتهم في مستوى الرعاية المقدم بها، وبالتالي كل مستشفى لها بروتوكول خاص بها، ومسؤولية وزارة الصحة أن توحد هذا البروتوكول حتى لا يحدث استخدام مفرط للأدوية”.

وكان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية قد صرح في إحدى وسائل الإعلام بأن مرض الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وفيروس كورونا مستجد ولا يوجد أى ارتباط بينهما، وليس شرطا أن من يصاب بكورونا سيصاب بالفطر الأسود الذي يرتبط بنقص المناعة بالأساس.

وأضاف أنه إذا طبقت بروتوكولات كورونا بطريقة صحيحة وسليمة فإنها لا تؤدي إلى نقص المناعة، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض فسيكون نتيجة لبروتوكول علاج غير سليم أدى إلى نقص المناعة لديه.