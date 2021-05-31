البث الحي
الأخبار|إثيوبيا

مصوّرة صحفية أمريكية تنشر قصصًا مأساوية من إقليم تيغراي (صور)

الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي من خلال أوجه النساء (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي من خلال أوجه النساء (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202109:27 PM (مكة المكرمة)

” لم أر الجحيم من قبل، لكنني رأيته الآن” بهذه الكلمات خاطب مدير أحد المستشفيات في تيغراي، الصحفية الأمريكية ليندسي أداري أثناء تغطيتها لقصص إنسانية لضحايا الحرب في إقليم تيغراي.

ونشرت ليندسي عددًا من القصص الإنسانية عبر حسابها على انستغرام، من بينها قصة ومقطع فيديو لسيدة من تيغراي وهي تبكي بحرقة، أثناء حديثها عما تعرضت له خلال الحرب الجارية في الإقليم حيث تم تقييدها في شجرة لمدة 10 أيام والاعتداء عليها جنسيا طوال هذه الفترة، كما شهدت هذه السيدة مقتل ابنها الذي لم تستطع دفنه ولا حضور جنازته.

 

 

ونشرت ليندسي أيضًا صورة لطفلة في العاشرة من عمرها، أصيبت بعد أن كانت تلعب بقذيفة غير منفجرة، قبل أن تنفجر لتسبب لها إصابة بليغة في الوجه حسب ما يظهر الصورة.

وتتميز التغطية المصورة التي قامت بها الصحفية ليندسي أداري في إقليم تيغراي، بالتركيز على الأزمة الإنسانية في الإقليم  جراء الحرب الدائرة بين ثوارالإقليم الذين يطالبون بالانفصال وبين الجيش الإثيوبي، والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، وارتفاع معدلات النزوح نحو الأراضي السودانية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت الاسبوع الماضي، بيانًا أدانت فيه عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي الممنهج، بالإضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث للمدنيين في إقليم تيغراي.

كما أصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة ضد شخصيات قالت إنهم كانوا سببًا في تقويض إحلال السلام في تيغراي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

الخارجية الإثيوبية: قوات إرتريا الموجودة في إقليم تيغراي “باشرت الانسحاب”

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، أن القوات الإرترية باشرت الانسحاب من إقليم تيغراي شمالي البلاد، وذلك في أعقاب تقارير متزايدة تتهم هذه القوات بارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والنهب والقتل هناك.

4/4/2021

إثيوبيا.. رئيس الكنيسة الأرثوذكسية يتهم الحكومة بالسعي إلى “تدمير” إقليم تيغراي

اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بالسعي إلى “تدمير” إقليم تيغراي، وذلك في مقطع فيديو -مدته 14 دقيقة- يتضمن أول تعليق علني للبطريرك حول النزاع الدائر شمالي البلاد.

8/5/2021
المزيد من الأخبار

غزة.. الجزيرة مباشر ترصد حالة أنفاق المقاومة الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير (فيديو)

مراسل الجزيرة مباشر في أنفاق المقاومة الفلسطينية (الجزيرة مباشر)

مصر ترد على آبي أحمد بعد إعلانه عزم إثيوبيا بناء 100 سد جديد

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

أزمة البوليساريو تقوّض الثقة بين المغرب وإسبانيا.. ولن تنتهي بطرد غالي

إبراهيم غالي يجدّد الأزمة بين المغرب وإسبانيا (غيتي)

لكمتها فأسقطت أسنانها.. أمريكية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان (فيديو)

الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة أمريكية اعتدت على إحدى مضيفات الطيران (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

سفير الإمارات في إسرائيل يطلب البركة من حاخام متطرف ويهاجم قناة الجزيرة (فيديو)

السفير الإماراتي لدى إسرائيل ينحني أمام الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة (مواقع التواصل)

حكاية شهيد.. محمود فارس مهندس طائرات القسام (فيديو)

الشهيد المهندس محمود فارس (مواقع فلسطينية)

استعرضت كافة أسلحتها.. حماس: المقاومة أمل الأمة وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت (فيديو)

عرض عسكري لمقاتلين من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس (رويترز)

حماس: لا نقبل ربط تبادل الأسرى بإعمار غزة ومصر تتفهّم ذلك (فيديو)

السنوار (يسار) خلال استقباله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة (رويترز)