مصوّرة صحفية أمريكية تنشر قصصًا مأساوية من إقليم تيغراي (صور)

” لم أر الجحيم من قبل، لكنني رأيته الآن” بهذه الكلمات خاطب مدير أحد المستشفيات في تيغراي، الصحفية الأمريكية ليندسي أداري أثناء تغطيتها لقصص إنسانية لضحايا الحرب في إقليم تيغراي.

ونشرت ليندسي عددًا من القصص الإنسانية عبر حسابها على انستغرام، من بينها قصة ومقطع فيديو لسيدة من تيغراي وهي تبكي بحرقة، أثناء حديثها عما تعرضت له خلال الحرب الجارية في الإقليم حيث تم تقييدها في شجرة لمدة 10 أيام والاعتداء عليها جنسيا طوال هذه الفترة، كما شهدت هذه السيدة مقتل ابنها الذي لم تستطع دفنه ولا حضور جنازته.

ونشرت ليندسي أيضًا صورة لطفلة في العاشرة من عمرها، أصيبت بعد أن كانت تلعب بقذيفة غير منفجرة، قبل أن تنفجر لتسبب لها إصابة بليغة في الوجه حسب ما يظهر الصورة.

وتتميز التغطية المصورة التي قامت بها الصحفية ليندسي أداري في إقليم تيغراي، بالتركيز على الأزمة الإنسانية في الإقليم جراء الحرب الدائرة بين ثوارالإقليم الذين يطالبون بالانفصال وبين الجيش الإثيوبي، والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، وارتفاع معدلات النزوح نحو الأراضي السودانية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت الاسبوع الماضي، بيانًا أدانت فيه عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي الممنهج، بالإضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث للمدنيين في إقليم تيغراي.

كما أصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة ضد شخصيات قالت إنهم كانوا سببًا في تقويض إحلال السلام في تيغراي.