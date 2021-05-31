البث الحي
الأخبار

سفير الإمارات في إسرائيل يطلب البركة من حاخام متطرف ويهاجم قناة الجزيرة (فيديو)

السفير الإماراتي لدى إسرائيل ينحني أمام الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة (مواقع التواصل)
السفير الإماراتي لدى إسرائيل ينحني أمام الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة (مواقع التواصل)
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202106:50 PM (مكة المكرمة)

زار السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، أمس الأحد، الزعيم الروحي لحركة “شاس” الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين، في منزله بمدينة القدس المحتلة.

وخلال الزيارة، هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف بقوله “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى بمنطقتنا”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

يذكر أن السفير الإماراتي قدّم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

استنكار واسع

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف ‏عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور محمد الصغير، الزيارة بـ “الانتقال الواضح من الصهيونية السياسية، إلى الصهيونية العقدية”.

وقال إعلاميون وناشطون عبر تويتر، إن “الشكوى إلى الصهاينة من تغطية الإعلام العربي لجرائم الصهيونية ومن الإخوان المسلمين مظهر جديد من مظاهر الانحدار الأخلاقي والقيمي”.

كما اعتبر مغردون آخرون، أن هذا السفير لا يمثل شعب الإمارات وإنما يمثل السلطة التي أرسلته، وهي تتحمل هذا المشهد من الذل، حسب قولهم.

وأشار ناشطون إلى أن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي وتخضع للصهيونية السياسية، وهذا سفيرهم يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” شالوم كوهين بمنزله في القدس ليلقي عليه بركته ويقرأ عليه ويباركه”، على حد تعبيرهم.

وتشهد القضية الفلسطينية حالياً، حراكاً نشطاً، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء الإقليميين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مصوّرة صحفية أمريكية تنشر قصصًا مأساوية من إقليم تيغراي (صور)

الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي من خلال أوجه النساء (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد 67 عاما.. تصفية شركة الحديد والصلب في مصر

تأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 (رويترز ـ أرشيف)

حماس: لا نقبل ربط تبادل الأسرى بإعمار غزة ومصر تتفهم ذلك (فيديو)

السنوار (يسار) خلال استقباله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة (رويترز)

“احذف عدوك”.. حملة فلسطينية لإلغاء متابعة الصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل

وسم #احذف_عدوك شعار الحملة الفلسطينية لمقاطقة الصفحات الإسرائيلية
الأكثر قراءة

حكاية شهيد.. محمود فارس مهندس طائرات القسام (فيديو)

الشهيد المهندس محمود فارس (مواقع فلسطينية)

استعرضت كافة أسلحتها.. حماس: المقاومة أمل الأمة وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت (فيديو)

عرض عسكري لمقاتلين من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس (رويترز)

رئيس المخابرات المصرية يصل غزة ويجتمع بقادة حماس (فيديو)

رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل يصل قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

كومبة ميلا.. كيف أسهم “الغانج” في تفشى كورونا بين ملايين الحجاج بالهند؟

آلاف من المواطنين الهندوس يقومون بطقس الغطس في نهر الغانج (رويترز)