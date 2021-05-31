سفير الإمارات في إسرائيل يطلب البركة من حاخام متطرف ويهاجم قناة الجزيرة (فيديو)

زار السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، أمس الأحد، الزعيم الروحي لحركة “شاس” الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين، في منزله بمدينة القدس المحتلة.

وخلال الزيارة، هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف بقوله “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى بمنطقتنا”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

يذكر أن السفير الإماراتي قدّم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

استنكار واسع

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف ‏عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور محمد الصغير، الزيارة بـ “الانتقال الواضح من الصهيونية السياسية، إلى الصهيونية العقدية”.

سفير #الإمارات لدى #الصهاااااينة محمد الخاجة يزور "رئيس مجلس حكماء التوراة" شالوم كوهين بمحل إقامته في #القدس ويتلقى منه "بركة الكهنة" في انتقال واضح من الصهينة السياسية، إلى الصهيونية العقدية. pic.twitter.com/FCmSoMIhtB — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 31, 2021

وقال إعلاميون وناشطون عبر تويتر، إن “الشكوى إلى الصهاينة من تغطية الإعلام العربي لجرائم الصهيونية ومن الإخوان المسلمين مظهر جديد من مظاهر الانحدار الأخلاقي والقيمي”.

كما اعتبر مغردون آخرون، أن هذا السفير لا يمثل شعب الإمارات وإنما يمثل السلطة التي أرسلته، وهي تتحمل هذا المشهد من الذل، حسب قولهم.

وأشار ناشطون إلى أن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي وتخضع للصهيونية السياسية، وهذا سفيرهم يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” شالوم كوهين بمنزله في القدس ليلقي عليه بركته ويقرأ عليه ويباركه”، على حد تعبيرهم.

وتشهد القضية الفلسطينية حالياً، حراكاً نشطاً، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء الإقليميين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.

سفير الأمارات في الكيان المحتل عند اقدام اكبر حاخام كاره للعرب والسملسمين:

"سأخبر الحاخام كل شيئ"

"الجزيرة والإخوان" هم السبب!

اليس هذا منطق الدول المتصهينه خادمة الأعداء واذا عرف سبب عدواتهم للإعلام والإخوان كالصهاينه بطل العجب! pic.twitter.com/C7Sp9hFHpT — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) May 31, 2021

اقسم بالله العظيم اني عجزت عن التعليق.. من نص ساعة أتأمل الصورة ومش عارف شو أكتب.. السفير نظام #الامارات الصهيوني لدى #إسرائيل محمد الخاجة يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” شالوم كوهين بمنزله في #القدس ويتلقى منه “بركة الكهنة”. لكم التعليق .. pic.twitter.com/adSByvIfKv — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 30, 2021

أعلم أن هذا السفير لا يمثل شعب الإمارات وإنما يمثل السلطة التي أرسلته ولا أعلم كيف لسلطة أن ترضى بأن يظهر من يمثلها بهذا الذل اللهم أبدلنا خيراً منهم https://t.co/dnn48bzVnl — حمد الشامسي (@Alshamsi789) May 30, 2021

زيارة #سفير_الامارات لدى #الكيان_الصهيوني للحاخام رئيس حركة شاس المتطرفة زيارة سيئة واعتقد يستنكرها كل مواطن إماراتي قبل غيره بسبب أن دماء شعبنا في #فلسطين لم تجف بعد ، ودخان قنابلهم التي هدمت بيوت أهلنا في #غزة لم يخمد بعد..#التطبيع_خيانة #القدس_عربية pic.twitter.com/sclrOU2ZRK — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) May 30, 2021

السفير الإماراتي في الكيان الصهيوني يمتدح الحاخام شالوم كوهين زعيم حزب شاس ويستعدي الصهاينه على #الإخوان_المسلمون وقناة #الجزيرة لقد مر على الأمة خونة لكن لم يتجرأ أيا منهم أن يستعدي أعداء الأمة علنا على أمتهم كما فعل هذا الساقط وهذه كرامة ل #قناة_الجزيرة و #الاخوان_المسلمين — د. فيصل الحمد (@Dr_Faisal_Ommah) May 31, 2021

الشكوى إلى الصهاينة من تغطية الإعلام العربي لجرائم الصهيونية ومن الإخوة المسلمين مظهر جديد من مظاهر الانحدار الأخلاقي و القيمي. وليس على المطبعين عتاب..

ولكن العتب علينا إن صمتنا و سمعة #الامارات تلطخ بالعار كل يوم.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Sg5M5fWXJU — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) May 31, 2021

ما دخل العنصرية في الموضوع يا عزيزي! لمذا هذا الابتزاز؟! كلما تحدث أحدهم حتى عن قمع إسرائيل تلصقون به تهمة معاداة السامية! حكومة اسرائيل عنصرية وليس اليهود، وانبطاح سفير الإمارات 🇦🇪 بهذا الشكل المخجل ليس تقديرًا لسن الحاخام أو لمقامة الديني بل رسالة تقرب لتلك الدولة العنصرية. https://t.co/wPUHhqJ6HZ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 31, 2021

زار سفير الإمارات العربية المتحدة لدى اسرائيل رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة وناقشا اهمية الاتفاقات الإبراهيمية 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/Zjk2VuxhlS — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 30, 2021

هذا المحني على ركبتيه أمام حاخام صهيوني يشيد بعظمة #إسرائيل أنها مكنت المسلمين بناء مسجد بأحد مدن #فلسطين والتي يسمها #تل_أبيب ويتهم #الجزيرة بالتضليل وتشويه إسرائيل هو سفير #الإمارات.. أنشروا مشهد ذل ومهانة أبناء زايد هذا لتعي الشعوب من العدو الحقيقي الذين لولاهم لعادت فلسطين pic.twitter.com/DJiDwT81WH — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 30, 2021

لماذا يختار سفير الامارات هذا التوقيت، ليطلب مباركة من حاخام صهيوني؟

اللقطة لخدمة الاعلام الصهيوني،بعد أن اهتزت إسرائيل وصهاينة التطبيع،ولحرف النظر عن قضية حي الشيخ جراح وسلوان،وتغطية على جرائم حرب إسرائيل،مذبحةأطفال غزة الشهداء

مشهد مثير للاشمئزاز والدونية،ولا تقرف#انقذوا_سلوان pic.twitter.com/gWCYlMpXia — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) May 30, 2021

الزندقة و #اليهودة_الإماراتية على أصولها

مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية ومساعي تهويد القدس سفير ابو ظبي في تل أبيب يتلقى ما يسمونه مباركة الكهنة من كبيرهم وليس في معبد أو كنيسة بل في منزل الاخير القريب من حي الشيخ جراح. كل ذلك ودماء الفلسطينين لم تجف بعد. pic.twitter.com/t9OtUo2H3U — اسماعيل المحاقري (@ISMAILSA11) May 30, 2021

מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב שלום כהן, בפגישה עם שגריר האמירויות, מוחמד אל חאג'ה: "הנושא של הר הבית לא לנו. הערבים שולטים שם"@kaisos1987 #חדשותהערב pic.twitter.com/FyGZOPCmjZ — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021

الامارات تحارب الاسلام السياسي وتخضع للصهيونية السياسية وهذا سفيرهم يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” شالوم كوهين بمنزله في #القدس ليلقي عليه بركته ويقراء عليه ويباركه هذه دولة العهر السياسي #حليف_الشر pic.twitter.com/tEWCE1W1KG — عبدالله الشهراني 🇸🇦 (@Abdullah_1657) May 30, 2021

كلما قلنا أنهم وصلوا للقعر .. أبَوا إلا أن ينخفضوا أكثر

سفير الإمارات مطأطئاً رأسه لحكماء بني صهيون #التطبيع_الخانع pic.twitter.com/pkXVZlnw33 — humaid alnuaimi (@humaid22) May 31, 2021

#الامارات تقول لا يمكن ربط الدِّين بالسياسة ولكن عندما يزور سفير الامارات لكبير الحاخامات ويركع زاحفاً☺️ pic.twitter.com/5PBumLxjDb — 🇴🇲 Amira Alhashimi – أميرة الهاشمي 🇴🇲 (@vipamira1) May 31, 2021