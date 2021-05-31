رئيس المخابرات المصرية يصل غزة ويجتمع بقادة حماس (فيديو)

وصل رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر بيت حانون، واجتمع مع قيادة حركة حماس في القطاع، برئاسة يحيى السنوار في فندق المشتل غربي مدينة غزة.

وعقب الاجتماع، قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحيّة في مؤتمر صحفي “ناقشنا عدة ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أنحاء فلسطين ولجم المستوطنين عن أبناء شعبنا ورفع الحصار عن غزة بالكامل”.

وأشار إلى أن المباحثات تضمنت أيضا “ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على رؤية استراتيجية أمام العالم لانتزاع حقوقنا”، مضيفا أن الاجتماع تناول قضية إعادة إعمار غزة عقب العدوان الأخير.

وقال “ناقشنا الإعمار وضرورة الإسراع فيه، ورحبنا بكل جهود إعمار البيوت المدمرة والأبراج والمزارع والبنية التحتية، وسنكون مساهمين وداعمين لهذه الجهود”.

وبحسب الحيّة تناولت المباحثات أيضا “الدور المصري والعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين مصر ودورها الكبير في دعم الشعب الفلسطيني”.

رفض ربط تبادل الأسرى ببقية الملفات

وأكد الحية أن حركته ترفض ربط ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل بملفات إعادة الإعمار والتهدئة، مؤكدا أن مصر تتفهم موقفها في هذا الشأن.

وأضاف “ملف تبادل الأسرى ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه بها. نحن قطعنا شوطًا في اللقاءات قبل العدوان لكن الاحتلال ليس جادا حتى الآن (في إبرام صفقة تبادل)، وإذا كان جادا يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع”.

وأكمل “نحن في ظروف أفضل والأشقاء في مصر لديهم أوراق جديدة للضغط على الاحتلال”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في بيان أمس إنه طرح خلال اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية إعادة أسرى ومفقودين لدى حركة حماس في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، غير أنها لم تفصح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأناضول في وقت سابق إن زيارة كامل ستستغرق عدة ساعات وسيبحث خلالها ثلاثة ملفات رئيسية مع قيادة حركة حماس.

وأشار المصدر إلى أن “تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة” سيتصدر مباحثات كامل إلى جانب ملف إعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإسرائيلية فضلاً عن قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأضاف أن القاهرة تُلقي بثقلها من أجل إحداث اختراق على صعيد تلك الملفات وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسناد هذه المهمة لرئيس المخابرات.

وعقد كامل، أمس الأحد، اجتماعين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث خلالهما آخر مستجدات جهود التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها كامل غزة، منذ توليه المنصب في 2018، وسبق لسلفه خالد فوزي زيارة غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في إطار جهوده لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وتشهد القضية الفلسطينية حالياً حراكاً نشطاً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء الإقليميين لتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري.