حماس: لا نقبل ربط تبادل الأسرى بإعمار غزة ومصر تتفهم ذلك (فيديو)

قال يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن هناك “فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى” مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأبدى السنوار، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي يزور غزة، استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ملف التبادل.

وأوضح أن هذا الملف “شهد حراكا خلال الفترة الماضية، لكنه توقف نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية لدى الاحتلال (إسرائيل)”.

وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ووصل عباس كامل إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، واجتمع مع قيادة حركة حماس، والتقى في اجتماع آخر بقادة الفصائل الفلسطينية.

إعمار غزة

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحيّة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع “ناقشنا عدة ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين ولجم المستوطنين عن أبناء شعبنا، ورفع الحصار عن غزة بالكامل”.

وأضاف أن المباحثات ناقشت أيضا “ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية لانتزاع حقوقنا”.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا قضية إعادة إعمار غزة، عقب العدوان الأخير.

وأضاف “ناقشنا الإعمار وضرورة الإسراع فيه، ورحبنا بكل جهود إعمار البيوت المدمرة والأبراج والمزارع والبنية التحتية، وسنكون مساهمين وداعمين لهذه الجهود”.

وتناولت المباحثات أيضا، بحسب الحيّة، “الدور المصري والعلاقات الثنائية بيننا وبين مصر، ولدينا علاقة استراتيجية ومصر دورها كبير في دعم الشعب الفلسطيني”.

تبادل الأسرى

وأكد الحية أن حركته ترفض ربط ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل بملفات إعادة الإعمار والتهدئة، مؤكدا أن مصر تتفهم موقفها في هذا الشأن.

وأضاف “ملف تبادل الأسرى ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه بها، نحن قطعنا شوطًا في اللقاءات قبل العدوان، لكن الاحتلال ليس جادا حتى الآن (في إبرام صفقة تبادل)، وإذا كان جادا يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع”.

وأكمل “نحن في ظروف أفضل، والأشقاء في مصر لديهم أوراق جديدة للضغط على الاحتلال”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المسؤولين المصريين بمواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان أمس، إنه طرح خلال اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية، إعادة أسرى ومفقودين لدى حركة حماس في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وعقد كامل أمس الأحد، اجتماعين مع نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث خلالهما “آخر مستجدات جهود التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وهذه هي المرة الأولى التي سيزور فيها كامل، غزة، منذ توليه المنصب في 2018.

وسبق لسلفه، خالد فوزي، زيارة غزة في أكتوبر/تشرين أول 2017، في إطار جهوده “لتحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام”.

وتشهد القضية الفلسطينية حالياً، حراكاً نشطاً، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء الإقليميين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري.