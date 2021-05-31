بعد 67 عاما.. تصفية شركة الحديد والصلب في مصر

بعد 67 عاما على إنشائها، أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أبوابها، اليوم الإثنين، تمهيدا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد، وفق إعلام محلي.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأت إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان (جنوبي القاهرة)، لتنفيذ قرار بتصفية الشركة جراء تكبدها خسائر تقدر بسبعة مليارات جنيه (450 مليون دولار).

ونقلت صحيفة المصري اليوم (خاصة) عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد الفقي قوله: “يجري حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بشأن صرف تعويضات للعاملين بالشركة والبالغ عددهم 6200 عامل، وفق الضوابط”.

لن نقول وداعا لشركة حلوان للحديد والصلب ، بعد أن أطفأت شمعتها الأخيرة صباح اليوم بفرمان سلطاني من وزير قطاع الأعمال ، الذي أعلن أكثر من مره أنه يكره القطاع العام ويحمل الزعيم الخالد عبدالناصر مسئولية مايسميه بخراب البلد

لن نقول وداعا بعد أن رفض الوزير الإستماع إلي — مصطفى بكري (@BakryMP) May 31, 2021

فيما أورد موقع “مصراوي” الخاص عن مصادر عمالية ونقابية (لم يسمها)، قولها إن “إدارة الشركة أبلغت العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بدءا من اليوم الإثنين، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات”.

وأمس الأحد، نظم مئات العاملين بشركة الحديد والصلب، وقفة احتجاجية للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 و700 ألف جنيه (بين 25 و44 ألف دولار) للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام، تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه (بين 14 و28 ألف دولار).

وتم تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان وتسريح العمال لاجل عيون حديد عز

وكل عام وانتم بخير — 🖊️ elgentle (@gentle25jan) May 31, 2021

وشركة الحديد والصلب المصرية، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعد أكبر وأقدم شركات القطاع العام في مصر، وأول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وعادة ما تثير قرارات تصفية شركات القطاع العام بمصر، الانتقادات والرفض الشديدين، جراء الاستغناء عن آلاف العمال من دون منحهم تعويضا مناسبا، فيما تدافع الحكومة عن تلك القرارات باعتبارها لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها تلك الشركات.

يعتصم منذ صباح اليوم أكثر من 500 عامل من الوردية الثانية والثالثة بمصنع الحديد والصلب بحلوان، احتجاجًا على قرار إغلاق المصنع. وانتشر الأمن المركزي في الشوارع المؤدية للمصنع وأمام البوابات لمنع دخول باقي العمال، وأنباء عن إلقاء القبض على عدد من العمال #ادعم_عمال_الحديد_والصلب — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) May 31, 2021

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهي مملوكة للحكومة نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.

اشمعنا مصنع الحديد والصلب في مصر الي بيخسر في العالم

في حين مليارديرات مصر فلوسهم من مصانع الحديد الي متجيش ربع امكانيات ومساحة مصنع الحديد والصلب المصرى !!! — MR _تيتو (@TetoTm00) May 31, 2021

أصدر "عبدالناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه. تم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهان، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة pic.twitter.com/ZqnmRWXeAk — سلامة ( SALAMA ) (@FattahFattah62) May 31, 2021

أقدم شركات القطاع العام..

الحكومة تُصفي شركة «#الحديد_والصلب» بعد 67 عامًا على إنشائها؛ جراء تكبدها خسائر بقيمة 7 مليارات جنيه، وتسريح جميع العاملين البالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل pic.twitter.com/lj181CnmWC — Ezz jaber (@gaber_ezz) May 31, 2021

يوم حزين علي المصريين كلهم وليس عمال الحديد والصلب فقط..

غلق أكبر مصانع الحديد والصلب في الشرق الأوسط للأبد..!!!

بعد 67 عاما.. عمال الحديد والصلب يطفئون أفرانهم للأبد!!

لمصلحة من ؟!! pic.twitter.com/yIyj8YUOcq — Mohamed Salama (@Mohamed57727963) May 31, 2021

انا مشكلتي الاكبر انه كل الناس دي بتقبض من فلوس الشعب ومن ضرايب الشعب ومن دخل الدولة.

وكمان جهات بتخسر. ده الحديد والصلب اللي هو مصنع إنتاجي لمنتج هام علشان خسرت شوية مرضيوش يطوروها وطلع قرار ب إغلاقها وتشريد ما يقارب ٦ آلاف عامل. https://t.co/aCfEBaPjTJ — Ahmad Bahgat (@abfouda14) May 31, 2021

إغلاق الحديد والصلب| دار الخدمات تدين إجراءات تصفية الشركة: متخذوها مسؤولون عن إهدار أحد أهم صروح الصناعة الوطنية الدار ترصد خسائر الصناعة الوطنية من قرار التصفية وتؤكد: هذه شركات مهددة بالتوقف.. والقرار تجاهل عروض الاستثمار وجهد العمال https://t.co/99rzfmM05X — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) May 31, 2021