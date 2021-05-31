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بعد 67 عاما.. تصفية شركة الحديد والصلب في مصر

تأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 (رويترز ـ أرشيف)
تأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 (رويترز ـ أرشيف)
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202108:30 PM (مكة المكرمة)

بعد 67 عاما على إنشائها، أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أبوابها، اليوم الإثنين، تمهيدا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد، وفق إعلام محلي.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأت إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان (جنوبي القاهرة)، لتنفيذ قرار بتصفية الشركة جراء تكبدها خسائر تقدر بسبعة مليارات جنيه (450 مليون دولار).

ونقلت صحيفة المصري اليوم (خاصة) عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد الفقي قوله: “يجري حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بشأن صرف تعويضات للعاملين بالشركة والبالغ عددهم 6200 عامل، وفق الضوابط”.

فيما أورد موقع “مصراوي” الخاص عن مصادر عمالية ونقابية (لم يسمها)، قولها إن “إدارة الشركة أبلغت العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بدءا من اليوم الإثنين، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات”.

وأمس الأحد، نظم مئات العاملين بشركة الحديد والصلب، وقفة احتجاجية للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 و700 ألف جنيه (بين 25 و44 ألف دولار) للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام، تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه (بين 14 و28 ألف دولار).

وشركة الحديد والصلب المصرية، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعد أكبر وأقدم شركات القطاع العام في مصر، وأول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وعادة ما تثير قرارات تصفية شركات القطاع العام بمصر، الانتقادات والرفض الشديدين، جراء الاستغناء عن آلاف العمال من دون منحهم تعويضا مناسبا، فيما تدافع الحكومة عن تلك القرارات باعتبارها لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها تلك الشركات.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهي مملوكة للحكومة نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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