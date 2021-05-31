اعتداءات واعتقالات مستمرة بحق فلسطينيي الداخل (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الشرطة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين بقرية عرعرة داخل الخط الأخضر.

وقرية عرعرة هي قرية عربية تقع في منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي ضمن لواء حيفا داخل الخط الأخضر.

وأظهرت كاميرا المراقبة بأحد المنازل في المنطقة عناصر الشرطة الإسرائيلية، وهم يعتدون بالضرب المبرح على الشبان قبل أن يقوموا باعتقال أحدهم.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين آخرين من بلدة كفر كنا شمال البلاد.

وتنفذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بعد الحراك الشعبي الذي نفذه الفلسطينيون قبل أسابيع وشمل إضرابا شاملا ومظاهرات شعبية ومواجهات مع مستوطنين.

وشهدت المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني احتجاجات واسعة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت بدء عملية أمنية في المدن لفرض “سيادة القانون” حسب ما جاء في إعلانهم، وأدت هذه الحملة إلى اعتقال أكثر من 1500 فلسطيني في الداخل المحتل حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.