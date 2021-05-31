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“احذف عدوك”.. حملة فلسطينية لإلغاء متابعة الصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل

وسم #احذف_عدوك شعار الحملة الفلسطينية لمقاطقة الصفحات الإسرائيلية
وسم #احذف_عدوك شعار الحملة الفلسطينية لمقاطقة الصفحات الإسرائيلية
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202107:55 PM (مكة المكرمة)

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة لإلغاء متابعة الحسابات والصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة لزيادة الوعي بأهمية البعد عن الرواية الإسرائيلية، أو حتى تعزيز انتشارها بطريقة غير مباشرة من خلال التفاعل معها أو التعليق على حسابات مسؤولين إسرائيليين أو صفحات رسمية تابعة للاحتلال، خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة مع بداية الأحداث في حي الشيخ جراح والعدوان على غزة.

وانتشر وسم #احذف_عدوك من على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه نشطاء وإعلاميون فلسطينيون؛ لحث كل من يتابع هذه الحسابات على إلغاء متابعتها وعدم التعاطي معها بأي شكلٍ كان.

وقالت الناشطة الفلسطينية منى حوا، في تغريدة على موقع تويتر “الحرب هنا حرب سياقات يسعى الاحتلال عبرها دخول كل بيت عربي.

وأضافت “لا تسمح أن تكون جزءًا من الخطاب المسموم الذي يبثّه الاحتلال عبر الإنترنت، الآن وفورًا الغِ متابعتك لكل صفحات الاحتلال على السوشال ميديا، تفاعلك معها وحتى وإن كان مضادًا فهو يرفع أسهم وصولها لشريحة أكبر”.

 

ودعا الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس، إلى عدم التهاون مع الحملة وحذف صفحات الاحتلال من قائمة المتابعين، منوها إلى أنه “من وجد ضرورة وأراد أن يرد على خطاب لأحد الناطقين باسم الاحتلال، فلا يرد عليه مباشرة ولا يذكر اسمه، وليتعامل معه بشيء من التجاهل، يرد على منطقه وأفكاره دون نشر حسابه أو اسمه”.

 

أما الصحفي الفلسطيني ياسرعاشور فشارك في الحملة عبر الوسم المتداول، مشيرا إلى أن أي تفاعل مع منشورات الاحتلال، يزيد من نسبة وصولها لمستخدمين آخرين بناء على خوارزميات منصات التواصل.

وغرد قائلا “لا تتفاعل مع حسابات الاحتلال ولا تتابعها”.

 

ودعت عينة أخرى من التغريدات إلى المقاطعة الفعلية لمواقع التواصل الاجتماعي للإسرائيليين، سواء كانون من رجال السياسية أو الإعلام أو كانوا مجرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي مسرحا لمواجهات عسكرية هي الأعنف من نوعها من حرب 2014، تمكنت خلالها  فصائل المقاومة من تحقيق إنجازات عسكرية كبرى رغم العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد نحو 300 فلسطيني، وانتهت بسعي إسرائيل لوساطات دولية لوقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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