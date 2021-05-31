“احذف عدوك”.. حملة فلسطينية لإلغاء متابعة الصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة لإلغاء متابعة الحسابات والصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة لزيادة الوعي بأهمية البعد عن الرواية الإسرائيلية، أو حتى تعزيز انتشارها بطريقة غير مباشرة من خلال التفاعل معها أو التعليق على حسابات مسؤولين إسرائيليين أو صفحات رسمية تابعة للاحتلال، خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة مع بداية الأحداث في حي الشيخ جراح والعدوان على غزة.

وانتشر وسم #احذف_عدوك من على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه نشطاء وإعلاميون فلسطينيون؛ لحث كل من يتابع هذه الحسابات على إلغاء متابعتها وعدم التعاطي معها بأي شكلٍ كان.

وقالت الناشطة الفلسطينية منى حوا، في تغريدة على موقع تويتر “الحرب هنا حرب سياقات يسعى الاحتلال عبرها دخول كل بيت عربي.

وأضافت “لا تسمح أن تكون جزءًا من الخطاب المسموم الذي يبثّه الاحتلال عبر الإنترنت، الآن وفورًا الغِ متابعتك لكل صفحات الاحتلال على السوشال ميديا، تفاعلك معها وحتى وإن كان مضادًا فهو يرفع أسهم وصولها لشريحة أكبر”.

الحرب هنا حرب سياقات يسعى الاحتلال عبرها دخول كل بيت عربي، لا تسمح أن تكون جزء من الخطاب المسموم الذي يبثه الاحتلال عبر الإنترنيت! الآن فورًا الغي متابعتك لكل صفحات "الاحتلال" على السوشال ميديا. تفاعلك معها وحتى إن كان مضادًا فهو يرفع أسهم وصولها لشريحة أكبر. الآن الآن#احذف_عدوك pic.twitter.com/qse1boy83Y — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) May 30, 2021

ودعا الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس، إلى عدم التهاون مع الحملة وحذف صفحات الاحتلال من قائمة المتابعين، منوها إلى أنه “من وجد ضرورة وأراد أن يرد على خطاب لأحد الناطقين باسم الاحتلال، فلا يرد عليه مباشرة ولا يذكر اسمه، وليتعامل معه بشيء من التجاهل، يرد على منطقه وأفكاره دون نشر حسابه أو اسمه”.

الموضوع مهم جدا ولا داعي للتهاون، #احذف_عدوك الآن، واخرج من جميع صفحات الناطقين باسم الاحتلال، أي تفاعل مع صفحات الاحتلال حتى لو كان سلبي يخدم انتشارها، متابعتك لحسابات المحتلين يزيد من حضورهم على منصات التواصل، يتعمدون الاستفزاز أو نشر التفاهات أو التهريج، تجاهل سخافاتهم سيغيظهم pic.twitter.com/LAKoIQpf6e — رضوان الأخرس (@rdooan) May 30, 2021

أما الصحفي الفلسطيني ياسرعاشور فشارك في الحملة عبر الوسم المتداول، مشيرا إلى أن أي تفاعل مع منشورات الاحتلال، يزيد من نسبة وصولها لمستخدمين آخرين بناء على خوارزميات منصات التواصل.

وغرد قائلا “لا تتفاعل مع حسابات الاحتلال ولا تتابعها”.

#احذف_عدوك ولا تتفاعل معه على منصات التواصل حتى لو بالشتم أو التعليق بهاشتاقات داعمة لفلسطين، لأن أي تفاعل معه يزيد من نسبة وصوله لمستخدمين آخرين بناء على خوارزميات منصات التواصل. لا تتفاعل مع حسابات الاحتلال ولا تتابعهم — Yasser (@yasserashour95) May 30, 2021

ودعت عينة أخرى من التغريدات إلى المقاطعة الفعلية لمواقع التواصل الاجتماعي للإسرائيليين، سواء كانون من رجال السياسية أو الإعلام أو كانوا مجرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#احذف_عدوك واحمي نفسك وأهلك ومجتمعك. احذف عدوك حملة لإلغاء متابعة كل صفحات وحسابات الصهاينة ومقاطعتها تماما — عاصم النبيه (@AsemAlnabeh) May 31, 2021

لو كل واحد فينا يفوت على أبرز صفحات الصهاينة وداعميها ويشوف مين متابعهم من أصدقائه وزملائه ويخبره عن أهمية إلغاء متابعة هذول المجرمين.#احذف_عدوك — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) May 30, 2021

وكانت الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي مسرحا لمواجهات عسكرية هي الأعنف من نوعها من حرب 2014، تمكنت خلالها فصائل المقاومة من تحقيق إنجازات عسكرية كبرى رغم العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد نحو 300 فلسطيني، وانتهت بسعي إسرائيل لوساطات دولية لوقف إطلاق النار.