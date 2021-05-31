إسماعيل رضوان: حماس لديها طرقها الخاصة ولا تحتاج أموال إعادة الإعمار (فيديو)

أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية لديها طرقها الخاصة للدعم والتطوير ولا تحتاج مليما وأحدا من أموال إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف الدكتور رضوان -في حديث للجزيرة مباشر- أن المقاومة تطور إمكاناتها من خلال مصادرها الخاصة وقد فاجأت القريب والبعيد في معركة سيف القدس بأنها قادرة على مواجهة العدوان على القدس والمسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف “مصر الشقيقة لجمت العدوان وهي حريصة أيضا على إعادة الإعمار وليست هناك أية ضغوط على المقاومة، بل إننا نشكر الأشقاء المصريين على القيام بدورهم تجاه الشعب الفلسطيني ونشكر كل من يدعمنا”.

القيادي بحركة #حماس إسماعيل رضوان للجزيرة مباشر: المقاومة لا تحتاج إلى أموال إعادة الإعمار لتطوير إمكاناتها#ربيع_فلسطين pic.twitter.com/wVe1rBC9BB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2021

وحول ملف الأسرى قال “هو ملف مستقل ولا علاقة له بإعادة الإعمار التي هي قضية إنسانية ملحة بعد جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وأضاف “حينما يستجيب الاحتلال الصهيوني لشروط المقاومة ومطالبها فيما يتعلق بصفقة تبادل للأسرى، يمكننا التقدم في هذا الجانب”.

القيادي بحركة #حماس إسماعيل رضوان للجزيرة مباشر: تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية دون الذهاب إلى انتخابات لن يحل الإشكاليات #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/y79BK1vlNM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2021

وحول ما إذا كان عُرض على حماس تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع حركة فتح وبقية الفصائل من دون الذهاب لانتخابات قال “لدينا مسارات أساسية وهي العودة لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة ترتيب وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على الأسس المتفق عليها مما يقتضي تشكيل قيادة وطنية موحدة وقد آن الأوان للإسراع بهذا الأمر”.

وأضاف “ما دون ذلك لا يمكن أن يسرع من إعادة الوحدة الوطنية ونحن سنفوت الفرصة على كل المتربصين لإثارة النزاعات الداخلية وحريصون على أن نبني على محطة الوحدة الوطنية التي تحققت في الميدان”.

هل يمكن أن تشارك #حماس في أي مسارات لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/mvqZMi1nJl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2021

وتابع “لذلك لا يمكن السماح بما يسمى بحكومة يرضى عنها المجتمع الدولي وتؤمن بما يسمى شروط الرباعية، فهذا مربع غادره شعبنا الفلسطيني والكل يعلم أن شعبنا أجمع على ضرورة مغادرة مربع أوسلو وكذلك الاعتراف بالكيان الصهيوني”.

وحول ما إذا كان من الممكن أن تشارك حماس في أي مسارات معنية بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال “حماس لا يمكن لها أن تجرب ما جربته السلطة الفلسطينية، كما لا يمكن لها أن تعترف بالكيان الصهيوني، وتؤكد على تمسكها بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني”.