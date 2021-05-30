وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة للمرة الأولى منذ 13 عاما (فيديو)

وصل وزير خارجية إسرائيل غابي أشكينازي على رأس وفد إلى القاهرة، صباح الأحد، قادما من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ 13 عاما.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الاسرائيلي في القاهرة للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونشر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع تويتر صورا للوزيرين، وكتب “في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي”.

بالفيديو:استقبال وزير الخارجية ومدير عام الخارجية في القاهرة لاجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التهدئة اثر عدوان #حماس واعادة الجنود والمدنيين من قبضتها. pic.twitter.com/sQP3TqclOS — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وكتب اشكينازي على تويتر بالعربية “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري. إنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما”.

وأضاف “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

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خلال المحادثات ساركز على التزام إسرائيل، فوق

كل الاعتبارات، على اعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

كما أشار الوزير الاسرائيلي إلى أنه سيركز خلال المحادثات “على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس”.

ووصل أشكنازي على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية من طراز بوينج 737 وقادمة من تل أبيب في رحلة رقم 411.

في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة… وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي.@Gabi_Ashkenazi@IsraelMFA pic.twitter.com/0pvN0ey51m — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 30, 2021

ويعد هبوط طائرة العال بمطار القاهرة الأول منذ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012، حين استقل كبار المسؤولين الإسرائيليين طائرات خاصة صغيرة الطراز للوصول إلى مصر خلال تلك الفترة.

وكانت وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفنى هي آخر وزيرة خارجية إسرائيلية تقوم بزيارة لمصر وكان ذلك في عام 2008.

جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية #سامح_شكري ووزير خارجية إسرائيل جابي اشكنازي، بحضور وفدي البلدين.@Gabi_Ashkenazi@IsraelMFA pic.twitter.com/G6VAlffIaJ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 30, 2021

تثبيت وقف إطلاق النار

وتتزامن زيارة اشكينازي الى مصر مع وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية بعد نزاع دام 11 يوما.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “يوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية”.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل الذي يترأس وفدا رفيع المستوى.

وطرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت. كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 30, 2021

وذكرت صفحة نتنياهو الرسمية على تويتر أنه طرح خلال اللقاء المطالبة باستعادة “الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت”.

كما تم بحث الآليات التي من شأنها “منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع”.

وحضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، وكان الأخير عقد في وقت سابق اليوم لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية.

وساطة مصر

وتسعى مصر من خلال هذه الوساطة بين الجانبين إلى استعادة دورها الإقليمي التاريخي، وكان السيسي تعهد منذ أسبوعين بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع المحاصر.

والأسبوع الماضي، اجتمع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كان في زيارة قصيرة إلى القاهرة.

وأكدت الولايات المتحدة بدورها أنها “في صدد منح” مساعدات “قيمتها أكثر من 360 مليون دولار” للفلسطينيين من بينها 38 مليون دولار مساعدات انسانية.

وأكد بلينكن أنه بعمل مع الكونغرس الأمريكي من أجل منح مساعدة اقتصادية للتنمية قيمتها 75 مليون دولار اضافة الى منح 5.5 مليون دولار كمساعدات عاجلة الى غزة التي لحق بأجزاء عدة منها دمار جراء القصف الاسرائيلي.

واندلع التصعيد بين الجانبين على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية حيث يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وانتقل التوتر إلى أنحاء متفرقة من المدينة وباحات المسجد الأقصى.

وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ويسكنه نحو مليوني نسمة منذ قرابة 15 عاما.