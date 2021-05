“هذه دولة صهيونية”.. يهودي متدين يُندد بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين (فيديو)

نشر الصحفي البريطاني روبرت كارتر، مقطعًا مصورًا لتعليق أحد اليهود الأرثوذكس المتدينين،الخميس الماضي، على الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الفلسطينيين الأبرياء.

وعلق اليهودي الذي رفع علم فلسطين خلال المظاهرة المُنددة بتصدير السلاح لإسرائيل من أمام مصنع “بي إيه إي”، قائلًا إن “الإعلام هو من سوق لهذه البروباغندا، بي بي سي والمحطات الإعلامية الأخرى هي من روجت للدولة اليهودية”.

"It's insulting to Jews to call Israel the Jewish State". Pro-Palestine religious Jew condemns Israeli crimes committed in the name of Judaism.#Palestine #Israel #Zionism #PalestineBleeding @lancspeaceforum pic.twitter.com/0ucy8bMywt — Robert Carter (@Bob_cart124) May 28, 2021

وأضاف “إنها ليست دولة يهودية، إنها دولة صهيونية، علينا التظاهر أمام جميع المؤسسات والجهات التي سعت لتوصيفها بالدولة اليهودية، هذه إهانة لليهود”.

An orthodox jew supporting Palestines at a Protest outside BAE Systems earlier today who manufacture devices & supply to Israel #FreePalestine pic.twitter.com/WbdulclOLZ — Mo Lambat (@Mo_lambat) May 27, 2021

وقال الصحفي روبرت كارترالذي كان نقل المظاهرة على حسابه الخاص على منصة تويتر، إن غاية المتظاهرين المسلمين واليهود الذين احتشدوا أمام مقر شركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية المتخصصة في صناعة الاسلحة، هو إشعار الرأي العام البريطاني بدور الشركة في بيع أسلحة مخصصة لقتل الأبرياء.

Jews and Muslims stood together today for Palestine in Blackburn. Condemning British arms manufacturer #BAE systems for supporting Israeli crimes in #Palestine.#Gaza #Israel #PalestiniansLivesMatter pic.twitter.com/hHAD88CeMy — Robert Carter (@Bob_cart124) May 27, 2021

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بشركة (بي إيه إي سيستمز) المتخصصة في صناعة الأسلحة. ودعمها للجرائم الإسرائلية في فلسطين.

وكانت شركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع اسلحة ومواد متطورة في تكنولوجيا التجسس لعدد من دول الشرق الأوسط، من بينها دول أنظمة حكمها قمعية.

وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها الشديدة من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة في قتل المدنيين أو التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.