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“هذه دولة صهيونية”.. يهودي متدين يُندد بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين (فيديو)

ارتفاع الأصوات اليهو دية المنددة بالسياسية الصهيونية في فلسطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
ارتفاع الأصوات اليهو دية المنددة بالسياسية الصهيونية في فلسطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/5/2021

نشر الصحفي البريطاني روبرت كارتر، مقطعًا مصورًا لتعليق أحد اليهود الأرثوذكس المتدينين،الخميس الماضي، على الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الفلسطينيين الأبرياء.

وعلق اليهودي الذي رفع علم فلسطين خلال المظاهرة المُنددة بتصدير السلاح لإسرائيل من أمام مصنع “بي إيه إي”، قائلًا إن “الإعلام هو من سوق لهذه البروباغندا، بي بي سي والمحطات الإعلامية الأخرى هي من روجت للدولة اليهودية”.

وأضاف “إنها ليست دولة يهودية، إنها دولة صهيونية، علينا التظاهر أمام جميع المؤسسات والجهات التي سعت لتوصيفها بالدولة اليهودية، هذه إهانة لليهود”.

وقال الصحفي روبرت  كارترالذي كان نقل المظاهرة على حسابه الخاص على منصة تويتر، إن غاية المتظاهرين المسلمين واليهود الذين احتشدوا أمام  مقر شركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية المتخصصة في صناعة الاسلحة، هو إشعار الرأي العام البريطاني بدور الشركة في بيع أسلحة مخصصة لقتل الأبرياء.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بشركة (بي إيه إي سيستمز) المتخصصة في صناعة الأسلحة. ودعمها للجرائم الإسرائلية في فلسطين.

وكانت شركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع اسلحة ومواد متطورة في  تكنولوجيا التجسس لعدد من دول الشرق الأوسط، من بينها دول أنظمة حكمها قمعية.

وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها الشديدة من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة في قتل المدنيين أو التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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