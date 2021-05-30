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ما هو تخصص الكيروبراكتيك؟ وما مدى فعاليته في علاج آلام الظهر والمفاصل؟ (فيديو)

"الكيروبراكتيك" هو نوع من الطب التكميلي يعمل على مساعدة العضلات على الشعور بالراحة (الجزيرة مباشر)
"الكيروبراكتيك" هو نوع من الطب التكميلي يعمل على مساعدة العضلات على الشعور بالراحة (الجزيرة مباشر)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202104:40 PM (مكة المكرمة)

إذا كنت تشعر بالصداع أو بآلام في الظهر أو الرقبة أو العمود الفقري أو المفاصل فعليك النظر في هذا النوع من العلاج الفيزيائي الجديد الذي لا يشمل أي عقاقير أو تدخل جراحي وهو ما يعرف “بالكيروبراكتيك” ويعني العلاج بالأيدي.

وحول هذا النوع من الطب قالت الدكتور كلير ديلانغ المتخصصة في تقويم العظام يدويا بمركز (دوك) للعظام بالدوحة للجزيرة مباشر إن “الكيروبراكتيك” أو العلاج بالأيدي هو نوع من الطب التكميلي يعمل على الجهاز العصبي لمساعدة العضلات على الشعور بالراحة.

وأضافت “نحن نعالج الناس من مختلف الفئات العمرية وعالجت طفلة مؤخرا كانت تعاني من التواء في الكاحل بسبب ندبة من إصابة سابقة أدت إلى انحراف في الرجل، وبعد أن نظرنا في تاريخها المرضي وجدنا أنه يحدث لها التهاب في العينين، والعينان مرتبطتان بالعضلات أيضا. وبعد علاج التهابات العينين تحسنت جدا، فهذه الأمور مترابطة فيما بينها”.

وحول ماهية العلاقة بين الندبات والجروح القديمة بآلام العظام والمفاصل قالت الدكتور ديلانغ “عندما تحدث الإصابة فإن الجسم يضع بعض الأنسجة مكان الندبة وأحيانا لا يكون لدينا التدفق الدموي الكافي فلا يلتئم الجرح بشكل تام وهناك اكتشافات الآن تقول إن الندبات ربما تولد شعورا بالألم في أجزاء الجسم”.

وفي تجربة عملية لهذا النوع من العلاج قالت الدكتور كلير “اليوم سأعالج أسامة الذي يشعر بألم في أسفل الظهر ومنطقة ما بين كتفيه، وسأقوم أولا بفحص عضلاته للتأكد من استجابة جهازه العصبي ثم أفحص أجزاء محددة من عموده الفقري”.

وتابعت “بعد الفحص وجدت أن أسامة يعاني من ضغط على عضلاته وخاصة في منطقتي الكتف وأسفل الظهر وهذا يؤدي لشعوره المستمر بالألم”.

وأردفت “الآن سأقوم ببعض العلاج على الأجزاء المصابة وخاصة المفاصل وعضلات أسفل الظهر والكتف، وأعتقد أنه سيشعر بتحسن فوري بعد هذه الجلسة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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