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غزة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة تدمير الاحتلال لأحد شوارع غزة (فيديو)

هكذا خلفت طائرات جيش الاحتـ ـلال شوارع قطاع غزة (مواقع التواصل)
هكذا خلفت طائرات جيش الاحتـ ـلال شوارع قطاع غزة (مواقع التواصل)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202102:17 PM (مكة المكرمة)

وثقت كاميرا مراقبة قصفا إسرائيليا لأحد الشوارع في مدينة غزة خلال العدوان الأخير على القطاع.

ويظهر مقطع سجلته الكاميرا في 12 مايو/آيار الجاري قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية لوسط الشارع أدى لانفجار شديد واندلاع نيران.

كما تسبب القصف في دمار واسع بالشارع، وأظهر المقطع المصور الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية ما قالوا إنه تدمير شارع مجاور لمدرسة راهبات الوردية في تل الهوا بغزة.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط) في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا حتى مساء الجمعة عن 289 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصابتهم شديدة الخطورة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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