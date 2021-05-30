عبر تقنية “رسم خرائط السماء”.. إسطنبول تتزين بصورة السلطان محمد الفاتح في ذكرى الفتح (فيديو)

أحيت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع وزارة السياحة والثقافة، الذكرى 568 لفتح إسطنبول، عبر إضاءة أحد أبرز معالم المدينة بصورة السلطان محمد الفاتح.

وبدأت الاحتفالات بتلاوة القرآن في مسجد آيا صوفيا الكبير، أعقبت ذلك إضاءة برج غلطة سراي في إسطنبول، بصورة السلطان محمد الفاتح وهو في الحادية والعشرين من عمره.

وأضاف أن إضاءة البرج شملت عرض فيلم قصير يحكي قصة الفتح والسلطان محمد، عبر تقنية رسم خرائط السماء (Sky Video Mapping).

تركيا تحيي الذكرى 568 لفتح #اسطنبول

نظمت ولاية #إسطنبول، فعالية لإحياء ذكرى السلطان العثماني #محمد_الفاتح، بمناسبة الذكرى 568 لفتحه مدينة إسطنبول.

https://t.co/209HpjAfto pic.twitter.com/Q04itnk0PD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2021

أعظم الانتصارات

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فتح مدينة إسطنبول يعتبر من أعظم الانتصارات في التاريخ التركي.

واستذكر أردوغان في رسالة تهنئة نشرها عبر تويتر بالرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح وجيشه.

كما أرفق أردوغان التغريدة بصورة لمسجد آيا صوفيا، تتضمن الحديث النبوي الشريف “لتفتحنّ القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش”.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.

شاهد: احتفالات في #تركيا بالذكرى الـ568 لفتح #القسطنطينية، #إسطنبول حالياً، الذي تم على يد السلطان محمد الفاتح في 29 مايو/أيار 1453م pic.twitter.com/rlzO4x7fQr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2021

بلدية إسطنبول

ونظمت ولاية إسطنبول كذلك فعالية لإحياء ذكرى السلطان الفاتح.

وتضمنت الفعالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقراءة الأدعية عند ضريح الفاتح.

وعقب الفعالية، أجرى رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، زيارة لضريح سلفه قدير طوب باش في مسجد الفاتح.

ولاية إسطنبول تنظم فعالية لإحياء ذكرى السلطان محمد الفاتح https://t.co/209HpjiE4O pic.twitter.com/k9MW2q15cn — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2021

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.