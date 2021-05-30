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عبر تقنية “رسم خرائط السماء”.. إسطنبول تتزين بصورة السلطان محمد الفاتح في ذكرى الفتح (فيديو)

29/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202101:06 AM (مكة المكرمة)

أحيت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع وزارة السياحة والثقافة، الذكرى 568 لفتح إسطنبول، عبر إضاءة أحد أبرز معالم المدينة بصورة السلطان محمد الفاتح.

وبدأت الاحتفالات بتلاوة القرآن في مسجد آيا صوفيا الكبير، أعقبت ذلك إضاءة برج غلطة سراي في إسطنبول، بصورة السلطان محمد الفاتح وهو في الحادية والعشرين من عمره.

وأضاف أن إضاءة البرج شملت عرض فيلم قصير يحكي قصة الفتح والسلطان محمد، عبر تقنية رسم خرائط السماء (Sky Video Mapping).

أعظم الانتصارات

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فتح مدينة إسطنبول يعتبر من أعظم الانتصارات في التاريخ التركي.

واستذكر أردوغان في رسالة تهنئة نشرها عبر تويتر بالرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح وجيشه.

كما أرفق أردوغان التغريدة بصورة لمسجد آيا صوفيا، تتضمن الحديث النبوي الشريف “لتفتحنّ القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش”.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.

بلدية إسطنبول

ونظمت ولاية إسطنبول كذلك فعالية لإحياء ذكرى السلطان الفاتح.

وتضمنت الفعالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقراءة الأدعية عند ضريح الفاتح.

وعقب الفعالية، أجرى رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، زيارة لضريح سلفه قدير طوب باش في مسجد الفاتح.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.

المصدر : وكالات

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