تويتر تستعد لإطلاق خدمة مدفوعة الثمن

تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن والتي تعرف باسم “تويتر بلو”.

وكانت الباحثة جين مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع عبر حسابها الشخصي في تويتر.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

ويوم الخميس الماضي أضاف موقع تويتر إصدارا جديدا من التطبيق على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف “تويتر بلو”، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.

وذكر موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التقنية أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة (تويتر بلو) حتى بعد تنزيل التحديث حاليا، فإن الباحثة وانج كشفت عن بعض تفاصيل الخدمة التي سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا.

وقالت وانج إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على (وضع القراءة) الذي يحوّل المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يُذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 85% من إيراداتها، وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرغ للأنباء في فبراير/شباط الماضي أنها “تبحث وتختبر” طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وخاصة في ظل تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.