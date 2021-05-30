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تويتر تستعد لإطلاق خدمة مدفوعة الثمن

لإطلاق خدمة تويتر بلو الجديدة على أبل ستور بمقابل مادي (تويتر)
لإطلاق خدمة تويتر بلو الجديدة على أبل ستور بمقابل مادي (تويتر)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202102:21 PM (مكة المكرمة)

تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن والتي تعرف باسم “تويتر بلو”.

وكانت الباحثة جين مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع عبر حسابها الشخصي في تويتر.

ويوم الخميس الماضي أضاف موقع تويتر إصدارا جديدا من التطبيق على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف “تويتر بلو”، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.

وذكر موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التقنية أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة (تويتر بلو) حتى بعد تنزيل التحديث حاليا، فإن الباحثة وانج كشفت عن بعض تفاصيل الخدمة التي سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا.

وقالت وانج إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على (وضع القراءة) الذي يحوّل المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يُذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 85% من إيراداتها، وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرغ للأنباء في فبراير/شباط الماضي أنها “تبحث وتختبر” طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وخاصة في ظل تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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