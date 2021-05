تويتر تستعد لإطلاق خدمة مدفوعة الثمن

تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن والتي تعرف باسم “تويتر بلو”.

وكانت الباحثة جين مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع عبر حسابها الشخصي في تويتر.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021