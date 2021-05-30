إعلام بريطاني: بوريس جونسون عقد قرانه في “حفل سري”

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد قرانه السبت على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.

وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذي صن” إن جونسون (56 عاما) المعروف بحياته العاطفية الحافلة تزوج من سيموندز (33 عاما) في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية بحضور أقارب وأصدقاء مقربين.

وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الحكومة قبل قرنين وتزوج في 1822 بينما كان يشغل هذا المنصب.

وكان جونسون وسيموندز ينتظران منذ أشهر عقد قرانهما بعدما اضطرا العام الماضي لتأخير خطتهما بسبب وباء كوفيد-19، إذ كانا قد أعلنا خطوبتهما في ديسمبر/ كانون الأول 2019 ورزقا بصبي يبلغ من العمر عاما واحدا ويسمى ويلفريد.

وذكرت صحيفة “ميل اون صنداي” أن نحو ثلاثين شخصا حضروا حفل الزفاف السبت -وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا- بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

وشكّل حفل الزواج مفاجأة بعدما أفادت معلومات في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن جونسون وخطيبته يعدان لحفل زفاف سيقام في 30 يوليو/تموز من العام المقبل.

وجونسون تزوج مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها في 2018 وتم طلاقه منها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفادت معلومات أنه أنجب ابنة من علاقة غرامية سابقة.

ويعد بوريس جونسون اول رئيس حكومة بريطاني يعيش مع شريكة من دون زواج، وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفريد بعد أسابيع فقط من خروج جونسون من غرفة العناية المركزة حيث كان يعالج من فيروس كورونا.

وفي الأسابيع الأخيرة سُلّطت الأضواء على الزوجين بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لتجديد شقتهما في داونينغ ستريت.